Горняк22: Производитель электроники из ОЭЗ «Технополис «Москва» освоил выпуск электросамокатов

Производство мощностью около 1000 электросамокатов в год запустил резидент ОЭЗ «Технополис Москва» — завод «ПРОТОН».

Производитель электроники, локализованный на одной из зеленоградских площадок ОЭЗ Москвы, поддержал тренд на развитие экологичного транспорта в России. Конструкторы завода «ПРОТОН» разработали собственную модель электросамоката, которая отличается повышенной надежностью и предназначена для эксплуатации в сервисах кикшеринга. На действующих мощностях резидент организовал производство, рассчитанное на выпуск порядка 1000 самокатов в год. Инвестиции в проект составили более 20 млн рублей.

Как пояснили на заводе «ПРОТОН», конструкторы предприятия предусмотрели в своей модели электросамоката ряд инноваций, которые создают дополнительное удобство для пользователей и облегчают техническое обслуживание устройства.

Таким самокатом легче управлять — большие колеса и сварная рама без болтовых соединений нивелируют ошибки новичков. Кроме того, устройство более безопасно по сравнению с аналогами: специализированное основание, используемые профессиональными скейтбордистами, даёт максимально возможное сцепление обуви с платформой самоката при любой погоде. Быстросъемная аккумуляторная батарея и, в целом продуманная компоновка самоката, позволяют быстро разбирать и собирать элементы, экономя время при техобслуживании.

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