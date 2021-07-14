Горняк22: Профицит консолидированного бюджета России в январе-мае составил 1,193 трлн руб.

Консолидированный бюджет РФ в январе-мае 2021 года исполнен с профицитом 1 трлн 193,3 млрд рублей, сообщается в отчетности Федерального казначейства.

Доходы консолидированного бюджета на 1 июня составили 17 трлн 950,2 млрд рублей, расходы — 16 трлн 756,8 млрд рублей.

В январе-мае 2021 года доходы консолидированного бюджета РФ были выше, чем годом ранее, на 2 трлн 576,2 млрд рублей, расходы — на 1 трлн 770,3 млрд рублей.

Федеральный бюджет был исполнен с профицитом 442,1 млрд рублей при доходах 9 трлн 320,3 млрд рублей и расходах 8 трлн 878,2 млрд рублей.

Профицит консолидированных бюджетов регионов в январе-мае сложился на уровне 556,1 млрд рублей при доходах 6 трлн 292,4 млрд рублей и расходах 5 трлн 736,3 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов исполнены с профицитом 168,4 млрд рублей (доходы — 5 трлн 368,1 млрд рублей, расходы — 5 трлн 199,7 млрд рублей).

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов исполнены с профицитом 26,7 млрд рублей при доходах 1 трлн 57,3 млрд рублей и расходах 1 трлн 30,6 млрд рублей.

Для сравнения: в январе-мае 2020 года консолидированный бюджет РФ был исполнен с профицитом 387,5 млрд рублей, федеральный бюджет — с дефицитом 273,7 млрд рублей, консолидированные бюджеты субъектов РФ — с профицитом 197,3 млрд рублей.

Доходы федерального бюджета за первые пять месяцев текущего года увеличились по сравнению с прошлогодним показателем на 1 трлн 429,2 млрд рублей, расходы — на 713,4 млрд рублей.

Доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ в январе-мае текущего года на 894,3 млрд рублей выше, чем в прошлом году, расходы — на 535,5 млрд рублей.

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