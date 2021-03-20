Горняк22: Продуктовый экспорт России в 2020 г. впервые после распада СССР превысил импорт

По данным федерального центра «Агроэкспорт» Министерства сельского хозяйства, в прошлом году экспортировали 79 миллионов тонн продовольствия на 30,7 миллиарда долларов. Это на 20 процентов больше, чем в 2019-м. Причем как в денежном, так и в натуральном выражении.

В эпидемию российские продукты приобретали про запас, отмечают в Минсельхозе. Импорт, по данным Росстата, — 29,7 миллиарда долларов. Таким образом, страна заработала больше, чем потратила. Впервые после распада СССР.

В министерстве это объясняют хорошим урожаем. Несмотря на непогоду — рекорд по рапсу, рису, гречихе. Не отставал и мясо-молочный сектор. Продуктов хватило и на внутреннее потребление, и на экспорт. Отечественную сельхозпродукцию приобретали 150 стран. Положительная динамика по всем основным группам товаров: зерно, масложировая, мясная продукция, «молочка». Кроме того — кондитерские изделия, консервы, напитки.

Минус (в денежном выражении) лишь в сегменте рыбы и морепродуктов. Из-за пандемии не работал общепит, упала покупательская способность, резко просел спрос, и, как следствие, обвалились цены. К примеру, серьезно подешевел минтай, один из главных промысловых ресурсов России.

А вот другой отечественный товар шел на ура. Так, масложировой продукции продали на пять миллиардов долларов. Прежде всего — подсолнечного масла. Экспорт мяса принес 887 миллионов — помогло открытие рынка Китая для российской говядины и мяса птицы.

«Молочка» стала конкурентоспособной за границей из-за девальвации рубля, и ею закупились на 318 миллионов долларов — в основном Казахстан, Белоруссия и Украина. В ближнее зарубежье отправляли «кондитерку», сахар и напитки. В целом пищевая и перерабатывающая промышленность заработали за границей четыре с половиной миллиарда долларов.Традиционно львиная доля зарубежных поставок приходится на зерно: 49 миллионов тонн на десять миллиардов долларов. Среди главных клиентов — Турция, раскошелившаяся почти на два миллиарда. В первой тройке — Казахстан. А лидирует Китай.

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