Горняк22: Представлена первая российская монорельсовая транспортная электросистема для шахт и рудников

Крупнейший российский разработчик и производитель электрооборудования ООО «Энергия Холдинг» в рамках выставки «Уголь России и Майнинг — 2021» представил пилотный образец новой монорельсовой транспортной системы для доставки грузов и пассажиров в шахты и рудники. Монорельсовая транспортная система под торговой маркой EXC работает на литий-ионном аккумуляторе. В состав системы входит кабина машиниста, блок с автоматикой и системой управления, вагоны для пассажиров, контейнеры для сыпучих и строительных материалов, грузовые подъемники.

По данным компании, сейчас весь рынок монорельсовых транспортных электросистем в России принадлежит продукции зарубежных производителей. «Энергия Холдинг» намерена занять 15-20% этого рынка, предложив потребителям транспортные системы в 4-5 раз дешевле импортных при сопоставимом качестве.

Транспортная система является собственной работкой компании, в том числе собственной разработки и производства литий-ионный аккумулятор. Все элементы изготовлены в России — уровень локализации составляет 100%.

Отказ от двигателя внутреннего сгорания сделает шахты более безопасными и уменьшит нагрузку на работу вентиляции.

Продукция используется для доставки грузов и пассажиров. Покупателями транспортной системы под названием шахтное монорельсовое подвесное доставочно-маневровое манипуляторное устройство на литий-ионных аккумуляторных батареях во взрывозащищенном исполнении (ШМП-ДММУ-ЛиАБ/0,4-В) станут горнодобывающие компании России.

На создание этого устройства предприятие получило льготный заем Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ). В конце 2019 года Фонд развития промышленности выдал предприятию льготный заем по программе «Комплектующие изделия» на сумму 132 млн рублей. Деньги пошли на разработку и организацию производства элементов транспортной системы. Бюджет проекта составил 177 млн рублей.

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