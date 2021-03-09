Горняк22: Поздравляю с 8 марта!

Позвольте вас поздравить с праздником весны, красоты и любви — с 8-м Марта! Пусть сегодня ваша душа до краев наполнится светом, теплом и радостью от искренних пожеланий, нежных цветов, приятных подарков! Пусть ласточки вьют гнезда над вашими окнами и несут в дом благополучие и взаимопонимание, а первые лучи весеннего солнышка укажут на счастливую тропинку вашей судьбе! Счастья, любви, весеннего настроения, домашнего уюта и благополучия!
С мартом Вас тающим,
С мартом бушующим,
С самым ласкающим,
С самым волнующим,
Счастья вам прочного,
Счастья сердечного —
Самого доброго,
Самого вечного!