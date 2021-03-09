ГОРНЯК22

Хорошие новости

Горняк22: Поздравляю с 8 марта!

Мар 9, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

Позвольте вас поздравить с праздником весны, красоты и любви — с 8-м Марта! Пусть сегодня ваша душа до краев наполнится светом, теплом и радостью от искренних пожеланий, нежных цветов, приятных подарков! Пусть ласточки вьют гнезда над вашими окнами и несут в дом благополучие и взаимопонимание, а первые лучи весеннего солнышка укажут на счастливую тропинку вашей судьбе! Счастья, любви, весеннего настроения, домашнего уюта и благополучия!

С мартом Вас тающим,

С мартом бушующим,

С самым ласкающим,

С самым волнующим,

Счастья вам прочного,

Счастья сердечного —

Самого доброго,

Самого вечного!

ГОРНЯК22 11.03.2021

ГОРНЯК22 11.03.2021

ГОРНЯК22 11.03.2021

Хорошие новости России

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