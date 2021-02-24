Горняк22: Поздравляю с 23 февраля!

Поздравляю всех причастных с 23 Февраля! Желаю вам крепкого, как сталь, здоровья. Свершения всех желаний, достижения новых высот, и просто человеческого счастья! Пусть всё в вашей жизни идёт верной и прямой дорогой! Главное не отступайте от своих целей и всё обязательно получится! С праздником!

Россия всегда славилась численностью своих вооруженных сил, необузданной мощью и ужасающей техникой. Это можно сказать как о старой Красной Армии, так и о силах современной Российской Федерации.

23 Февраля — праздник общий для всех, кто так или иначе связан с армией. Но в этом специальном выпуске программы «Часовой» решил особо поздравить тех, кто защищает Отечество вдалеке от Родины. На российских военных базах, которые находятся за пределами нашей страны. Это Абхазия, Армения, Таджикистан, Киргизия, Сирия и другие страны, пригласившие российских военных для защиты общих национальных интересов.

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