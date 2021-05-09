ГОРНЯК22 09.05.2021
Хорошие новости

Горняк22: Поздравляем с Днём Победы!

Горняк22
9 часов Ago

Примите искренние поздравления с Великим праздником – Днём Победы! Этот день для всех нас был и остается одним из самых светлых, торжественных и значимых. Годы идут, но славный подвиг нашего народа никогда не сотрется из памяти благодарных потомков.

ГОРНЯК22 09.05.2021

Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех, благодаря кому мы можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей! Благодаря им, нашим героям, отдавшим все силы для Победы, мы строим планы на будущее и можем спокойно думать о завтрашнем дне! Пусть в вашей жизни всегда будет мир, тишина, спокойствие и счастье!

ГОРНЯК22 09.05.2021

Хорошие новости России

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