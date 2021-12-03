Горняк22: Получен сертификат типа на новейший гражданский вертолет Ка-62

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало холдингу «Вертолеты России» сертификат типа на новейший гражданский вертолет Ка-62. Данный документ позволяет начать поставки вертолета на российский рынок.

Программа летных испытаний вертолета Ка-62 стартовала в 2017 году, в ней принимали участие три опытных образца, которые выполнили 434 полета общей продолжительностью порядка 700 часов. Специалисты Национального центра вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова в ходе испытаний выполнили оценку общей работоспособности вертолета и проверку работы основных систем электроснабжения, бортового оборудования и силовой установки.

«Получение сертификата типа на Ка-62 — важная веха для российского вертолетостроения. На данный момент на Дальнем Востоке заложен фюзеляж первого серийного Ка-62. Со следующего года планируем начать полномасштабное серийное производство и поставки машины российским эксплуатантам. В 2022-2024 годах будем работать над расширением эксплуатационных возможностей вертолета за счет сертификации дополнительного оборудования — внешней подвески, бортовой лебедки, медицинского модуля, противообледенительной системы», — сообщили в авиационном кластере Ростеха.

Ка-62 — многоцелевой вертолет, спроектированный с применением последних мировых достижений авиационной промышленности, он отвечает российским и международным нормам летной годности, стандартам надежности и безопасности выполнения грузовых и пассажирских перевозок. Машина имеет одновинтовую схему с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения. В конструкции Ка-62 обширно используются полимерные композиционные материалы (до 60% по массе), что позволило снизить расход топлива, увеличить скорость и грузоподъемность машины. Кроме того, Ка-62 оснащен современным комплексом авионики — новейшая система управления общевертолетным оборудованием позволила снизить нагрузки на экипаж, уменьшить массу машины и облегчить ее обслуживание.

Дальность полета Ка-62 составляет 700 км, максимальная скорость — 310 км/ч. Максимальная взлетная масса вертолета — 6800 кг, вместимость — 15 пассажиров. Ка-62 также может перевозить 2 тонны груза внутри кабины и до 2,5 тонн на внешней подвеске.

Хорошие новости России