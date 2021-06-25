ГОРНЯК22 26.06.2021
Хорошие новости

Горняк22: Появилось первое фото нового полностью собранного сочлененного самосвала КАМАЗ «Геркулес»

Горняк22
17 часов Ago

В свободном доступе опубликовали первые фото исполинского карьерного самосвала КАМАЗ Геркулес в полностью собранном виде. Чуть более двух недель назад в Сеть утекли снимки этой же машины без кабины и без надстройки, теперь же она предстала во всей красе.

Базовая конфигурация Геркулеса предполагает шасси с колесной формулой 6×6. Автомобиль будет конкурировать с американским Caterpillar 740 и шведским Volvo A40 °F.

ГОРНЯК22 26.06.2021

Шарнирно-сочлененная рама повышает маневренность и проходимость грузовика.

По предварительной информации, Геркулес оснастят силовой установкой типа «последовательный гибрид», то есть дизельный двигатель не будет иметь прямой связи с колесами: его задача — крутить генератор, который заряжает батарею, питающую, в свою очередь, тяговые мотор-колеса. В качестве ДВС используют мотор КАМАЗ Р6 мощностью 450 л.с., номинальная отдача каждого электродвигателя составит 517 л.с. Грузоподъемность Геркулеса 6×6 — 40 т, полная масса — 75 т. Появится также «облегченный» вариант 4×4, способный перевозить 25 т.

ГОРНЯК22 26.06.2021

Публичная презентация Геркулеса состоится в ближайшие месяцы, производство таких машин должно начаться в 2023 году.

Хорошие новости России

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Уникальная разработка ГАЗ 23107 «Соболь» на полноприводном гусеничном шасси

Горняк22: Уникальная разработка ГАЗ 23107 «Соболь» на полноприводном гусеничном шасси

Горняк22
17 часов Ago
Уникальный проект от автомобильного завода «РУСКОМТРАНС», автовышка, высотой подъема до 14 метров на отечественном шасси «Соболь», оборудованный гусеничными треками. Полный...
Горняк22: В Кузбассе «Газпром» начал строительство завода по производству сжиженного природного газа

Горняк22: В Кузбассе «Газпром» начал строительство завода по производству сжиженного природного газа

Горняк22
17 часов Ago
КЕМЕРОВО, 24 июня. «Газпром добыча Кузнецк» приступил к строительству в Кузбассе первой очереди завода по производству сжиженного природного газа (СПГ),...
Горняк22: В Кузбассе на»Евраз ЗСМК» запустили в эксплуатацию современное кислородное производство

Горняк22: В Кузбассе на»Евраз ЗСМК» запустили в эксплуатацию современное кислородное производство

Горняк22
3 дня Ago
Евраз и французская компания «Чистый Воздух» запустили в Новокузнецке завод по производству промышленных газов стоимостью 130 млн евро. Технология производства...
Горняк22: В Петербурге состоялся предпремьерный показ нового электробуса «Пионер»

Горняк22: В Петербурге состоялся предпремьерный показ нового электробуса «Пионер»

Горняк22
4 дня Ago
В Петербурге на «Невском заводе электрического транспорта» состоялся предпремьерный показ нового электробуса-гармошки семейства «Пионер», машина способная проехать более 200 км...

Читать по теме:

ВТОПЕ: