Горняк22: Подводный беспилотник «Сарма»: глубоководный «космический корабль» для изучения дна океана

Еще в 2018 году Фонд перспективных исследований предложил создать многоцелевую подводную автономную платформу. Такой аппарат нужен для изучения Арктики и поддержки функционирования Севморпути. Реализацией идеи занялись ЦКБ «Лазурит» и Концерн ВКО «Алмаз-Антей». В июле этого года на выставке «Иннопром-2021» была представлена полноразмерная модель АНПА «Сарма» в разрезе.

Брат «Посейдона»

«Сарма» — автономный необитаемый подводный аппарат, предназначенный для перевозки грузов, проведения научных исследований, поисков, а также обслуживания глубоководных объектов. Форма изделия напоминает торпеду. При этом ее точный размер еще не установлен. Тело оборудования представляет собой несколько модулей, число которых можно увеличивать в зависимости от задачи. «Сарму» окрестили младшим братом субмарины «Посейдон». Однако они имеют существенное различие.

«Посейдон» имеет ядерный реактор с жидкометаллическим теплоносителем. «Сарма» же получит многоразовую воздухонезависимую (анаэробную) энергоустановку. Это позволит ей находиться под водой около трех месяцев без дозаправки, без всплытия. При этом она сможет обеспечивать себя и полезную нагрузку. А расстояние, которое сможет преодолеть аппарат на одной заправке, — около 10 000 км.

Умная техника

Кроме того, рассматривается вариант использования электрохимических генераторов. Реагенты, способствующие их деятельности, будут содержаться в криогенной системе. В планах инженеров разработать полностью независимую систему управления. Возможно, для этого задействуют самые передовые технологии, в том числе искусственный интеллект. Такая установка позволит аппарату следовать по намеченному пути без человеческого участия, невзирая на встречающиеся «подводные камни». Также особое внимание уделяется навигации, которая должна предоставлять точные данные.

Гражданский или военный

В ближайшем будущем будет создан первый опытный образец и проведены испытания в акватории Белого моря. В случае их успешного прохождения в 2023-2024 годах будет запущено строительство полноразмерного АНПА «Сарма». В 2024 году, при соответствии всем требованиям и заявленным характеристикам, «Сарма» выйдет в серийное производство.

Аппарат разрабатывается в рамках проекта «Айсберг». Он предназначен для подледной разведки и последующей добычи полезных ископаемых, особенно углеводородов.

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