Горняк22: Подписан контракт о поставке в Индию крупной партии экскаваторов ЭКГ-20

07 июля 2021 г. в Калькутте соответствующий контракт подписали генеральный директор УЗТМ-КАРТЭКС Ян Центер и технический директор Coal India Ltd Binay Dayal в присутствии председателя совета директоров CIL Pramod Agrawal. Договор предусматривает также поставку ЗИП в течение восьми лет с момента ввода первого экскаватора в эксплуатацию и сервисное сопровождение машин. Сумма сделки составит $250 млн. Изготовителем ЭКГ-20 выступит петербургское предприятие группы — ИЗ-КАРТЭКС.

Coal India Limited закупает новую высокопроизводительную технику в рамках программы по развитию угледобывающей промышленности Индии. К 2023 году индийская компания намерена увеличить годовую добычу угля до 1 млрд тонн.

«Сегодня мы заключили исторический контракт, который открывает новые горизонты для всей угледобывающей отрасли Индии. Единовременная закупка однотипной высокопроизводительной техники позволит компании существенно увеличить объемы добычи, значительно сократить расходы, связанные с простоем оборудования, за счет создания складов запчастей и получить сервисное обслуживание оборудования в течение восьми лет», — сказал Pramod Agrawal.

«Coal India Ltd при выборе поставщика обращает особое внимание на высокую технологичность горной техники, инновационные решения, которые предлагают производители оборудования. Победа в тендере крупнейшей компании на мировом рынке угледобычи — свидетельство того, что продукция российского тяжелого машиностроения способна конкурировать на международном уровне», — говорит Ян Центер.

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