Горняк22: Подмосковный завод «Пларус» приступил к промышленному производству белого пищевого гранулята

«Пларус» первым в мире обеспечил рынок белым пищевым восстановленным гранулятом«Пларус» первым в мире обеспечил рынок белым пищевым восстановленным гранулятом © europlast.ru

Завод по переработке пластмасс «Пларус» (входит в ОП «Европласт») провел успешные испытания по переработке белых ПЭТ-бутылок в восстановленный гранулят и организует его стабильные поставки производителям молочной упаковки.

Уже отгружено несколько партий белого вторичного ПЭТа для компании «Пепсико», которая производит из него упаковку для кефирных продуктов. Полученный на «Пларусе» белый вторичный ПЭТ хорошо себя проявил при многочисленных тестированиях. Теперь благодаря техническим возможностям «Пларуса» клиенты компании могут выпускать более экологичную упаковку для кисломолочных продуктов.

«В настоящее время „Пларус“ — флагман на рынке вторичного ПЭТа по промышленным поставкам белого гранулята. Европейские заводы имеют опыт по переработке белого ПЭТа, однако, под реализацию его пока не производят. Вообще, наш цикл переработки — уникален. Наше производство организовано таким образом, что на любой из линий возможно производство хлопьев любого стандартного цвета. В Европе же распространенной практикой является под каждый цвет устанавливать свою линию. Ставить еще одну отдельную линию под „кефирный“ ПЭТ западным вторичным переработчикам зачастую просто нерентабельно.

К тому же, во многих европейских странах доля белой ПЭТ-упаковки небольшая, а значит, объем данной фракции в отходах будет очень маленьким. Не стоит забывать и о специфике самого продукта (остатки „молочки“ на стенках использованной тары иногда весят больше самой бутылки). Поэтому в некоторых европейских странах белый ПЭТ вообще не перерабатыватся и его предпочитают отправлять на сжигание.

Отечественные же производители кисло-молочной продукции предпочитают белую ПЭТ-упаковку в силу ее большей привычности для данного вида товара и покупателей. Она обеспечивает защиту от света, которая требуется, например, для ультрапастерированного молока. Однако, когда данную упаковку невозможно было переработать, — производился просто мусор. Производители упаковки должны обязательно принимать во внимание тот факт, что их товар должен быть на 100% пригоден к вторичной переработке. Например, благодаря тому, что рынок сдвинулся в сторону сухого красителя в белой бутылке (ранее с жидкой краской расплав был слишком текучий и сформировать гранулы было невозможно), „Пларус“ освоил переработку и этого вида тары», — рассказала генеральный директор завода «Пларус» Татьяна Захарова.

Отметим, что согласно Глобальному протоколу по упаковке для устойчивого развития Альянсa потребительских товаров (Consumer Goods Forum; CGF), в который входят свыше 650 ведущих компаний в секторах упаковки, главным показателем экологичности тары считается ее пригодность к вторичной переработке в конкретном регионе.

Напомним, что Концепцией расширенной ответственности производителей, принятой в декабре 2020 года, предусмотрено стимулирование использования в составе упаковки однородных и легко перерабатываемых материалов. Ставка экосбора будет тем выше, чем менее экологичным и более сложным для переработки является товар или его упаковка.

О заводе

Завод по переработке пластмасс «Пларус» является единственным в России, использующим уникальную технологию переработки ПЭТФ «бутылка-к-бутылке» (bottle-to-bottle): из использованных ПЭТ-бутылок на предприятии получают гранулят Clear PET, из которого опять изготавливают новые ПЭТ-бутылки. Основной особенностью данной технологии является полная идентичность характеристик качества получаемой продукции (восстановленного ПЭТ или РеПЭТ марки Clear PET) с первичным ПЭТ-сырьем пищевого назначения.

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