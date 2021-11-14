ГОРНЯК22 14.11.2021
Хорошие новости

Горняк22: Под Новосибирском построили комбинат по глубокой мясопереработке

Горняк22
4 часа Ago

Мясокомбинат, занимающийся глубокой переработкой сырья, построили в Черепановском районе Новосибирской области. Объем инвестиций в проект- порядка 2 млрд рублей.

Вложения в строительство осуществляло ООО «Сибирская продовольственная компания», мощности по переработке составили около 10 тыс. т продукции в год.

Производство позволит создать 275 дополнительных рабочих мест. На комбинат планируется поставлять сырье не только из Новосибирской области, но из других регионов Сибири.

Хорошие новости России

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