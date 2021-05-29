Горняк22: ПК «Салют» увеличивает выпуск компонентов для вертолётного двигателя ВК-2500

Производственный комплекс «Салют» Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») почти в два раза увеличивает объёмы изготовления сборного осевого компрессора вертолётного двигателя ВК-2500.

В рамках кооперации при изготовлении вертолётного двигателя ВК-2500 за производственным комплексом «Салют» закреплено изготовление одного из ключевых узлов двигателя — осевого компрессора. В номенклатуру этого узла входит порядка 11 тыс. деталей, производство части из них занимает до нескольких месяцев и выполняется с применением высокотехнологического оборудования. Узел устанавливается на все типы двигателей семейства ВК-2500.

Освоение производства осевого компрессора ВК-2500 проходило в три этапа. На первом этапе на предприятии осуществили подготовку производства, изготовили установочную партию, которую передали непосредственно разработчикам двигателя. После успешного прохождения испытаний «Салют» получил статус одобренного поставщика деталей для ремонта осевого компрессора. В дальнейшем предприятие освоило серийное производство деталей этого узла. С 2018 года на «Салюте» освоена сборка осевого компрессора.

«До 2021 года основной упор в изготовлении осевого компрессора делали на поставку комплектующих ДСЕ. В этом году объем собранных изделий, которые мы поставляем непосредственно заказчику, увеличился почти в два раза, — рассказал руководитель производственного комплекса „Салют“ Алексей Громов. — Увеличение объёма изготовления собранных комплектов компрессора ВК-2500 — это один из важных рубежей в производственной жизни „Салюта“. Фактически на данный момент осевой компрессор ВК-2500 стал для нас полноценной серийной продукцией».

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