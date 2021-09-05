ГОРНЯК22 05.09.2021
Хорошие новости

Горняк22: ПФК «Обновление» из Новосибирска запустила производство мазей

Горняк22
9 часов Ago

Новосибирская производственно-фармацевтическая компания «Обновление» (Renewal) запустила производство мягких лекарственных форм (мази, гели, линименты). Расчетная мощность пяти линий — 12 млн упаковок в месяц. Инвестиции в проект составили 400 млн руб. Производство расположено на площадке 2,8 тыс. кв. м.

«Мы рассчитываем получить значительную рыночную долю уже в первый год запуска продукции, а в среднесрочной перспективе компания ожидает занять до 15% рынка», — сказал директор по маркетингу и рекламе фармпроизводства компании Денис Лубов.

Также компания сообщила о запуске нового лицензированного спиртохранилища площадью 250 кв. м — оно предназначено для организации хранения и учета объема спирта и спиртосодержащей продукции, которая используется в производстве лекарственных препаратов.

Хорошие новости России

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