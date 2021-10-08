Горняк22: Петербургский завод запускает серийное производство беспилотной техники

Система искусственного интеллекта позволяет машине двигаться по траектории с автоматическим контролем скорости и останавливаться перед препятствиями

Крупнейший российский производитель энергонасыщенных тракторов АО «Петербургский тракторный завод» (ПТЗ, вход в ГК «Кировский завод») и ведущий разработчик систем искусственного интеллекта для роботизированной сельхозтехники Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies) подписали стратегическое соглашение по производству и продвижению на российском и зарубежном рынках обновленной модели трактора «Кировец» К-7М, оснащаемой системами автопилотирования на базе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot.

По мнению экспертов, проект позволит российским аграриям получить принципиально новое по функционалу и эффективности решение на несколько лет раньше зарубежных конкурентов.

Первый беспилотный

Это первый в России проект серийного выпуска беспилотных тракторов для массового коммерческого использования. Проект реализуется в формате классического OEM контракта (original equipment manufacturer — производитель собственного оборудования), который предусматривает продажу пользователям базового устройства (трактора «Кировец» К-7М) в комплекте с дополнительным решением (Cognitive Agro Pilot), которое усиливает его функционал. Взаиморасчет между производителем и разработчиком дополнительного решения в этом случае производится в зависимости от объема партии совместной продукции.По предварительным расчетам, трактор К-7М с системой Cognitive Agro Pilot позволит увеличить производительность техники на 15 — 20%, достичь экономии на ремонтах техники и прицепных орудий в размере 70 — 80%. Эти и другие преимущества должны увеличить операционную прибыль агропредприятий до 20%.

Для формирования пока отсутствующего в России рынка беспилотных тракторов сторонами предусмотрены соглашения с рядом хозяйств о пилотном приобретении машин ПТЗ с автопилотом Cognitive Agro Pilot для проведения подконтрольной эксплуатации, проведения финальных этапов тестирования в реальных условиях, сбора недостающих данных для обучения нейронных сетей, фиксации ошибок и их исправления, а также подготовки к масштабированию проекта на всю территорию России и зарубежные рынки.

Три этапа

Как говорится в сообщении компании Cognitive Pilot, система позволяет роботизировать управление сельхозтехникой на всех операциях: посевная, внесение удобрений, обработка почвы и т. д.

Соглашение предусматривает три основных этапа реализации проекта и выпуск соответствующих им трех версий системы автономного управления сельхозтехникой Cognitive Agro Piot. Версии предусматривают постепенное повышение уровня беспилотности, а также увеличения возможностей использования получаемой в процессе работы информации о производимых трактором операциях, свойствах почвы, состоянии растений и т. д., для повышения эффективности управления хозяйством. Присутствие человека в кабине на первых двух этапах реализации проекта является обязательным.Производство первой версии, с уровнем автономности, примерно соответствующему третьему уровню автономности автомобиля (свой классификации у сельхозтехники нет), уже началось в рамках соглашения. Этот уровень позволяет системе управлять основными процессами: движением трактора, сельхозорудиями с функционалом контроля их состояния и т. д. Роботрактор с первой версией Cognitive Agro Pilot способен двигаться по траектории в автономном режиме с автоматическим контролем оптимальной скорости, параметров автоматической коробки передач, пробуксовки и загрузки двигателя, останавливаться перед препятствиями, работать в условиях недостаточной видимости.

Важной особенностью системы разработчики называют механизм высокоточного позиционирования (GNSS). Он необходим для выполнения операций в зонах, где нет визуальных ориентиров, в местах разграничения полей разных хозяйств и т. п. Система будет автоматически передавать в мессенджеры владельцев тракторов отчеты о ходе работы, а также транслировать в системы управления предприятиями агрохозяйств телематические данные о состоянии машины, ходе работ с подтвержденными фото и видео данными и т. д. На первом этапе этот функционал реализуется частично, полностью его возможности будут реализованы на втором этапе проекта.

Испытания роботракторов с первой версией Cognitive Agro Pilot предполагается завершить уже к концу октября, после чего стороны рассчитывают осуществить первую поставку клиентам опытной партии из 10 — 20 умных тракторов. Серийное оснащение тракторов «Кировец» К-7М с первой версией системы автопилотирования планируется начать с февраля 2022 года.

До полной автономности

На втором этапе, в 2022 году, уровень беспилотности будет повышен до четвертого автомобильного, что значительно расширит возможности системы управлять трактором в разнообразных ситуациях — в том числе, для совершения автономных разворотов, автоматического расчета оптимального маршрута для выполнения работ, уточнения курса по визуальным ориентирам (по кромке обработанной почвы, по технологической колее и пр.) и т. д. Также будет значительно расширен информационный функционал. Это позволит на основе информации с датчиков проводить комплексный анализ состояния почвы и культур (картирование камней, оценку вегетации растений, повреждения их болезнями и т. д). Оснащение трактора пополнится комплексом сенсоров бокового обзора — будет реализована функция контроля боковых зон в ходе движения.

Поставку клиентам опытной партии из 10 — 20 машин со второй версией автопилота предполагается осуществить уже осенью 2022 года. Серийное производство тракторов с этой системой планируется начать в августе 2023 года.

Полностью беспилотная версия, согласно календарному плану соглашения ПТЗ и Cognitive Pilot, будет реализована на третьем этапе — к 2024 году. Третья версия системы Cognitive Agro Pilot включает возможности групповой автономной работы с «лидером», движение группы беспилотных тракторов по дорогам необщего пользования, автономное движение роботрактора в паре с комбайном, не оснащенным системой автономного управления, а также использование расширенного набора с/х-орудий с автоматизированным управлением и функционалом контроля их состояния в процессе работы.Серийное оснащение тракторов К-7М системой Cognitive Agro Pilot с возможностью полной автономности запланировано на январь 2024 года. К этому году предполагается выпустить до 10 тыс. тракторов.

Раньше мировых конкурентов

Российских производителей беспилотных тракторов нет, нет и их рынка. Как на российском, так и на международном рынках представлены автономные решения зарубежных компаний, как правило не использующих искусственный интеллект. Эти решения не превышают второго уровня автономности по автомобильной классификации.

Мировой рынок беспилотных тракторов, по оценкам Markets&Markets, насчитывает сегодня порядка 30 тыс. единиц. К 2025 году он должен вырасти до 61 тыс. единиц техники с динамикой около 25%. Объем рынка в 2020 году насчитывает 1,5 млрд долл. и достигнет 7,5 млрд к 2028 году, по оценкам аналитиков Reportlinker (США).

Участники российского проекта рассчитывают довести к 2024 году долю использования отечественной компонентной базы в совместном решении до 75%. Проект получил поддержку в рамках программы развития отечественной компонентной базы Минпромторга России, которую курирует замминистра Василий Шпак.

Российские аграрии смогут получить принципиально новое по функционалу и эффективности решение на несколько лет раньше зарубежных конкурентов, у которых, судя по их производственным графикам, создание серийной, полностью автономной версии тракторов ожидается лишь к 2026 — 2027 годам. Кроме того, как отмечает гендиректор Cognitive Pilot Ольга Ускова, в массовом коммерческом использовании полностью беспилотные тракторы появятся, судя по всему, раньше, чем беспилотные автомобили.

Автор

Владимир Грязневич

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