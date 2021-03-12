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Горняк22: Петербургский нефтяной терминал начал перевалку белорусских нефтепродуктов

Мар 12, 2021
ГОРНЯК22 12.03.2021

«Петербургский нефтяной терминал» принял первую партию белорусских нефтепродуктов. Груз мазута объемом 3600 тонн прибыл на «ПНТ» по железной дороге.

Отгрузки были осуществлены в рамках межправительственного соглашения между Россией и Беларусью по перевалке более 9,8 млн т белорусских нефтепродуктов в российских морских портах. Договор предусматривает, что перевалка грузов в 2021 г. составит 3,5 млн тонн, в 2022 г. — 3,2 млн.тонн., в 2023 г. — 3,1 млн тонн. Соглашение может быть автоматически пролонгировано.

По условиям договора, гарантированный объем поставок нефтепродуктов на «ПНТ» в 2021 году составит 680 тыс. тонн мазута и 130 тыс. тонн смесевого масла.

«Перевалка нефтепродуктов — высококонкурентный рынок на котором ценятся долгосрочные контракты. „ПНТ“, как сервисная компания, оказывает услуги всем поставщикам и грузоотправителям. Ранее у нашего терминала уже был опыт перевалки небольших партий нефтепродуктов из Беларуси», — говорит председатель совета директоров «Петербургского нефтяного терминала» Михаил Скигин.

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