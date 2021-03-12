Горняк22: Петербургский нефтяной терминал начал перевалку белорусских нефтепродуктов

«Петербургский нефтяной терминал» принял первую партию белорусских нефтепродуктов. Груз мазута объемом 3600 тонн прибыл на «ПНТ» по железной дороге.

Отгрузки были осуществлены в рамках межправительственного соглашения между Россией и Беларусью по перевалке более 9,8 млн т белорусских нефтепродуктов в российских морских портах. Договор предусматривает, что перевалка грузов в 2021 г. составит 3,5 млн тонн, в 2022 г. — 3,2 млн.тонн., в 2023 г. — 3,1 млн тонн. Соглашение может быть автоматически пролонгировано.

По условиям договора, гарантированный объем поставок нефтепродуктов на «ПНТ» в 2021 году составит 680 тыс. тонн мазута и 130 тыс. тонн смесевого масла.

«Перевалка нефтепродуктов — высококонкурентный рынок на котором ценятся долгосрочные контракты. „ПНТ“, как сервисная компания, оказывает услуги всем поставщикам и грузоотправителям. Ранее у нашего терминала уже был опыт перевалки небольших партий нефтепродуктов из Беларуси», — говорит председатель совета директоров «Петербургского нефтяного терминала» Михаил Скигин.

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