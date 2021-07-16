Горняк22: Петербургский комбинат «Свезы» произвел за год 4,3 тыс. тонн топливных брикетов

Компания «Свеза» подводит итоги первого года работы собственного производства топливных брикетов RUF премиум-класса. За 12 месяцев предприятие в Петербурге выпустило 4,3 тыс. тонн современного биотоплива. В ближайших планах — увеличение производства и открытие розничного магазина в северной столице.

В июле 2020 г. «Свеза» начала собственное производство топливных брикетов RUF премиум-класса. Пилотной площадкой для этого стал комбинат в Санкт-Петербурге. За первый год здесь было произведено 4,3 тыс. тонн современного биологического топлива.

В настоящее время на рынке биотоплива отмечается устойчивый спрос на брикеты. Основные потребители — это торговые сети, оптовые базы и трейдеры, а также население. Пользователи котельных и бань для растопки все чаще делают выбор в пользу топливных брикетов, которые дают такой же жар, как и дрова, но гораздо удобнее в хранении. При этом брикеты оставляют после сгорания минимальное количество золы и грязи.

Важно отметить, что существенная доля новой продукции петербургского комбината идет на экспорт. Брикеты востребованы в странах Скандинавского полуострова, Прибалтике, а также в Великобритании.

Благоприятная рыночная конъюнктура и постоянная ресурсная база (брикеты изготавливаются из побочного продукта основного производства) позволяют «Свезе» активно развивать направление биопродуктов. «В ближайших планах компании — увеличение объема за счет производства аналогичной продукции из березовой щепы. Кроме того, мы намерены в скором времени открыть магазин биотоплива в Санкт-Петербурге. При этом, уже сейчас брикеты, отторцовку березовых стволов и сердцевину чураков, так называемый „карандаш“, можно приобрести в розницу и отгрузить с комбината», — делится планами руководитель направления биопродуктов «Свезы» Сергей Коркин.

Топливные брикеты изготавливаются на гидравлических прессах из шлифовальной березовой пыли. Это современное экологичное топливо, которое изготавливается из 100% березового сырья. При этом при производстве не используются связующие химические составы: клей или красители. Поэтому при горении брикеты не выделяют неприятный запах, копоть и вредные вещества. Преимущества топливных брикетов из березы — высокая калорийность сгорания: 4300 Ккал на кг, низкая влажность, минимальный остаток золы (менее 1%).

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