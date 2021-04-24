Горняк22: Первый в России экспресс-тест для обнаружения иммунитета к коронавирусу разработали в «Сколково»

Резидент «Сколково» компания «Рапид БИО» и компания «Авивир» зарегистрировали экспресс-тест для обнаружения антител к коронавирусу после вакцинации. Тест для обнаружения вируснейтрализующих антител за 15 минут определяет, сформировался ли устойчивый иммунитет к COVID-19. Достоверность результата составляет 96%.

Согласно исследованиям Lancet, у 8,4% людей не образуются вируснейтрализующие тела. Тест «Экспресс-ВАК SARS-CoV-2-ИХА» компании «Рапид БИО» дает понимание, помогла ли прививка каждому отдельному человеку, когда необходима повторная вакцинация и стоит ли дополнительно прививаться однокомпонентной версией «Спутник V» после перенесенного заболевания. На основе этих данных можно не только оценить нынешнее состояние популяционного иммунитета, но и спрогнозировать его динамику.

«Борьба с короновирусом для „Сколково“ — один из важнейших приоритетов работы. В Инновационном центре сконцентрирован большой объем антиковидных технологий, многие из которых были запущены с начала пандемии. Очередным достижением наших резидентов стал экспресс-тест для обнаружения иммунитета к коронавирусу. В отличие от многих уже ставших почти привычными тестов на антитела технология компании „Рапид БИО“ позволяет за 15 минут выявить антитела класса IgG к рецептор-связывающему домену поверхностного гликопротеина S SARS-CoV-2 (спайк белок), то есть, по сути, дать пациенту ответ — возник иммунитет в результате вакцинирования или нет. Новый тест снизит нагрузку на систему здравоохранения и поможет отслеживать уровень популяционного иммунитета».Кирилл Каем, Старший Вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»

Для теста, построенного на классическом методе иммуннохроматографического анализа, нужна всего лишь капля крови. Реагенты отвалидированы под вакцины, в первую очередь — «Гам-КОВИД-Вак». Результат определяется с достоверностью в 96%.

«Мы создали максимально простой и доступный тест, который поможет принять решение о вакцинации без специальных знаний. Экспресс-тест будет полезен как перед вакцинацией „Спутником V“ и другими вакцинами, так и после для контроля за образованием устойчивого иммунного ответа. Набор также улавливает устойчивые антитела IgG, возникшие после болезни». Семен Покацкий, сооснователь «Рапид Био».

Провести тест можно самостоятельно в домашних условиях всего 15 минут. В комплект входят все необходимые для анализа материалы: спиртовая салфетка, стерильный ланцет, пипетки для переноса биообразца. Наборы в скором времени появятся в аптеках.

«Инфекционисты и эпидемиологи прогнозируют, что COVID-19 с нами надолго и со временем приобретет сезонный характер как грипп или более традиционные ОРВИ. Поэтому вакцинация будет оставаться актуальной еще долгое время. Экспресс-определение поствакцинального иммунитета поможет точнее оценить успехи нынешней кампании по вакцинации. А еще улучшить понимание дизайна последующих регулярных программ по иммунизации от COVID-19 за счет простоты охвата большого количества населения и высокой достоверности результатов». Фёдор Куркин, генеральный директор «Авивир».

Хорошие новости России