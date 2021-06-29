Горняк22: Первые серии вакцины «Спутник Лайт» вышли в гражданский оборот

«Вчера завершен этап контроля, первые серии вакцины „Спутник Лайт“ вышли с производства в гражданский оборот», — сообщили в Министерстве здравоохранения.

Вакцину «Спутник Лайт» планируется использовать для вакцинации переболевших и для ревакцинации.

«До конца июня около 2,5 миллионов доз поступят в гражданский оборот, объёмы производства будут наращиваться», — уточнили в министерстве.

Всего в России создано 4 вакцины. Последняя из них «Спутник Лайт» была зарегистрирована в начале мая. Её отличительной особенностью является то, что вакцинацию надо делать один раз против двух раз первыми тремя вакцинами.

Хорошие новости России