Горняк22: Первые КБО-62 производства «Транзаса» для новых вертолетов Ка-62

ЗАО «Транзас Авиация» поставила на ОАО «Камов» три первых комплекса КБО-62 для оборудования опытных вертолетов Ка-62 и проведения летных испытаний.

Интегрированный пилотажно-навигационный комплекс КБО-62 обеспечивает решение широкого круга задач по навигации и пилотированию вертолета. Благодаря интеграции системы электронной индикации с системой автоматического управления новых двигателей ARDIDEN 3G производства «Turbomeca», которыми оснащается Ка-62, достигается значительное упрощение управления двигателями в полете, в том числе на критических режимах, а также обеспечивается удобство и простота технического обслуживания.

По словам директора по авиационному направлению Группы «Транзас» Вадима Смирнова, «…мы гордимся участием в создании новейшего российского вертолета Ка-62. При разработке комплекса КБО-62 были использованы самые современные технологии, с целью обеспечить высокий уровень безопасности полетов, удобство работы экипажа и эффективность эксплуатации воздушного судна. Проведение летных испытаний — это лишь один из начальных этапов нашей совместной работы с коллегами из „Камова“, и мы уверены, что совместными усилиями будет создан один из лучших вертолетов современности, ничем не уступающий международным аналогам».

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