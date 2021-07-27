Горняк22: Первое золото российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. И первый олимпийский рекорд

Российская спортсменка Виталина Бачарашкина одержала победу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Виталина в финале набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд, обойдя соперниц. Второе место заняла представительница Болгарии Антоанета Костадинова (239,4), бронзу получила китаянка Цзян Жаньсинь (218,0).

Победа Бацарашкиной стала первой золотой медалью для российских спортсменов на Играх в Токио.

Бацарашкина прошла квалификацию с третьим результатом. Финал складывался непросто: во втором раунде выстрел на 8,8 отбросил российскую спортсменку назад.

А в пятом раунде и вовсе не засчитался её второй выстрел, так что Виталина долго висела на пятом месте под угрозой вылета с турнира (финалы в стрельбе проходят на выбывание — худший после каждого раунда покидает позицию).

Сначала система решила, что Виталина не успела выстрелить за отведённые 50 секунд. Но после совещания судьи решили, что это сбой электроники и разрешили россиянке сделать повторный выстрел. Виталина справилась с нервами и выдала 9,8.

Когда спортсменок осталось всего четверо, Бацарашкина шла на третьем месте. Бронзу удалось удержать легко — от украинки Алены Костевич был почти балл отрыва. Но за счёт сильного шестого раунда и выстрела на 10,5 Виталина смогла обойти и двукратную чемпионку мира китаянку Цзян Рансинь.

До золота, казалось, уже не достать — Бацарашкина за два выстрела до развязки турнира отставала от болгарки Антоанеты Костадионовой почти на балл (0,9) — это очень много. Да и Костадинова к тому моменту была почти безупречна.

Болгарка не дрогнула и на предпоследнем выстреле — крепкие 10,1. Вот только Виталина сделала еще мощнее: 10,5. Разрыв сократился до половины балла — все равно почти пропасть для одного выстрела.

И вот тут Костадинова не справилась. Видимо, заволновалась — ей было, что терять: она лидировала весь финал с солидным преимуществом и, наверное, почти свыклась с мыслью о золоте. Выстрел получился всего на девятку. А Бацарашкина оставалась хладнокровной — ещё одно шикарное попадание: 10,4 — и золото Олимпиады с олимпийским рекордом!

Виталина взяла первое золото для нашей команды в этой дисциплине за 25 лет — в 1996-м побеждала Ольга Клочнева.

Бацарашкина впервые олимпийская чемпионка, на Играх она дебютировала в 2016-м и сходу взяла серебро. Потом три медали чемпионата мира: золото, серебро и бронза. Такой же комплект у сборной России в Токио-2020 благодаря победе Виталины.

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