Горняк22: Первое в Алтайском крае производство газобетона запустили в Барнауле

Первое в Алтайском крае производство автоклавного газобетона запустили в Барнауле. Теперь на заводе «Стройберг» будут изготавливать стройматериалы, которые раньше приходилось возить из Новосибирска.

Новый цех на «Стройберге» старались запустить как можно быстрее, для того чтобы местным застройщикам больше не пришлось покупать блоки в соседних областях. Домов на Алтае возводят всё больше, и недостаток газобетона ощущается в крае уже несколько лет.

«Стройберг» сможет поставлять около 7 тысяч кубометров автоклавного газобетона в месяц, и далеко ездить за стройматериалами больше не придётся.

«Поймать момент» было нелегко, объяснил директор «Стройберга» Михаил Дыров. Новый цех строили абсолютно с нуля, да ещё и в пандемию. Причём подобные производства планируются и запускаются годами, а барнаульский завод управился меньше чем за пару лет.

«Объём инвестиций в проект составил порядка 300 млн рублей. И вот сегодня мы видим прекрасное здание с самым современным оборудованием и отличным продуктом, который мы готовы предложить потребителю. Также мы создали 36 новых рабочих мест. Благодаря усилиям строителей и наших партнёров удалось всё реализовать в кратчайшие сроки», — подчеркнул Дыров.

На предприятии уверены, что новый продукт точно будет пользоваться спросом, а все затраты рассчитывают окупить в ближайшие пять лет.

Потребность в автоклавном газобетоне растёт по мере того, как меняются тренды в строительстве, объяснил директор «Стройберга». Сейчас малоэтажное строительство не менее популярно, чем возведение высоток. А газобетон нужен и там, и там.

Предприятие и без того поставляет популярные в строительной области материалы: силикатный кирпич, гиперпрессованный кирпич, щебень и известь. А теперь расширило свой ассортимент до 52 наименований продукции. И строительные компании могут найти здесь материалы под любой проект: хоть частный дом, хоть огромную высотку.

Газобетон — это фабричные блоки, которые изготавливают из извести, песка, цемента и алюминиевой пудры. А автоклав — это большая герметичная камера, в которой стройматериал «созревает» быстро и качественно. В этом главный плюс фабричного производства газобетона, отметил Дыров: материал изготавливают по одинаковым стандартам из качественного сырья, в отличие от «гаражного» производства, где качество может разниться от партии к партии.

Причём новый продукт на «Стройберге» изготавливают из компонентов, которые добывают здесь же, на Алтае. И все они относительно недорогие. Но открыть своё фабричное производство раньше не получалось: было необходимо дорогостоящее оборудование. Теперь оно есть: новый цех оснастили современной техникой фирмы Steinblock.

Пока автоклавный газобетон марки «Стройберг» покупают только местные компании. Но предприятие уже ведёт переговоры с потенциальными покупателями из Омска, Томска и Новосибирска, отметил Дыров. Кроме того, алтайскими стройматериалами заинтересовались и в Казахстане. А потому на заводе уже сейчас думают о том, как в случае необходимости расширять производство.

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