Горняк22: Первая партия труб для «Южного потока»

Объединенная металлургическая компания (ЗАО «ОМК», г. Москва) в выходные поставила судном из Ростова-на-Дону в болгарский порт Бургас первую партию труб для строительства первой нитки подводной части газопровода «Южный поток».

Всего ОМК поставит для строительства первой и второй ниток подводной части «Южного потока» более 600 км труб, что составляет 35% от общей протяженности обеих ниток. Трубы диаметром 813 мм с толщиной стенки 39 мм производятся по стандарту DNV-OSF101 (2010) и техническим спецификациям South Stream Transport.

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