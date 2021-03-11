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Горняк22: Первая партия труб для «Южного потока»

Мар 11, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

Объединенная металлургическая компания (ЗАО «ОМК», г. Москва) в выходные поставила судном из Ростова-на-Дону в болгарский порт Бургас первую партию труб для строительства первой нитки подводной части газопровода «Южный поток».

Всего ОМК поставит для строительства первой и второй ниток подводной части «Южного потока» более 600 км труб, что составляет 35% от общей протяженности обеих ниток. Трубы диаметром 813 мм с толщиной стенки 39 мм производятся по стандарту DNV-OSF101 (2010) и техническим спецификациям South Stream Transport.

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