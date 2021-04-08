Горняк22: Первая очередь тепличного комплекса запущена в Бахчисарайском районе Крыма

Тепличный комбинат в селе Суворово Бахчисарайского района Крыма — один из самых новых на полуострове. В 2019 году инвестор выкупил здесь около 50 гектаров земли и начал строительство теплицы пятого поколения. На первых двух гектарах семена салатных розовых томатов южнокорейской селекции высадили в декабре. На одном гектаре помещается 24 тысячи кустов. До появления первых цветков растение развивается 60 дней. Столько же проходит от появления завязи до созревания. В 20-х числах марта собрали первый урожай, а плодоносить кусты будут до ноября. Всего с двух гектаров планируют собрать за год 400 — 450 тонн томатов.

На сегодняшний день общая сумма инвестиций составила боле 140 млн рублей.

При создании этого комплекса мы сразу ориентировались на передовые достижения в выращивании овощей закрытого грунта, — говорит главный агроном предприятия Людмила Антонова. — В качестве почвы применяем субстрат кокосового ореха. Он максимально закрыт, чтобы там не развивались вредители. Вода подается по системе капельного орошения, собирается через систему дренажа и используется повторно.

К слову, крымская вода достаточно жесткая, поэтому она проходит фильтрацию и подготовку. Для этого на предприятии используют специальный бассейн. Здесь же применяется система охлаждения помещений. В самые жаркие летние дни холодная вода из скважин подается на вертикальные гигроскопичные маты, установленные вдоль одной из стен теплицы. А гигантские промышленные вентиляторы на противоположной стене разгоняют охлажденный водой воздух по всех площади. Благодаря этому даже в самый зной температура здесь на пять-семь градусов ниже, чем на улице. Зимой постоянный режим на отметке 25 градусов поддерживает собственная газовая котельная. А режим освещения можно регулировать при помощи специальных затеняющих штор под потолком и белого цвета пола.

— Мы выбрали полуостров, потому что здесь много солнечных дней, а это дает значительную экономию ресурсов, прежде всего на обогрев помещений, — говорит владелец предприятия Карен Воронцович. — Первоначально у нас был план разбить весь проект на три очереди площадью два гектара каждая, но теперь хотим сделать две очереди по шесть гектаров.

В 2020 году на предприятиях Бахчисарайского, Белогорского, Красногвардейского и Симферопольского района Крыма собрали 10 617 тонн овощей защищенного грунта. Из них огурцов — 2382,3 тонны, томатов — 8155,6 тонны, прочей тепличной овощной продукции — 76 тонн.

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