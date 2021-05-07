Горняк22: Открытие ХХII Зимних Олимпийских Игр в Сочи

Урааа!!! 7 февраля в 20:14 состоялось долгожданное торжественное открытие XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, которого ждали 7 лет!!! А теперь давайте вспомним, как это было!

В июне 2006 года Президент Международного Олимпийского комитета Жак Рогге назвал три города-кандидата для проведения зимних Олимпийских игр в 2014 году – это Зальцбург (Австрия), Пхёнчхан (Южная Корея) и Сочи! А в июле 2007 года в Гватемале состоялось собрание МОК, на котором было определено место для проведения Олимпиады.

Голосование проходило в 2 этапа. В первом выбыл Зальцбург, во втором этапе с перевесом в 4 голоса побеждает Сочи! И это была не легкая победа! Благодаря хорошо проделанной работе всех членов Заявочного комитета, где люди, пришедшие из крупного бизнеса и привыкшие добиваться поставленных целей, доказывали, что именно мы достойны быть хозяевами этой Олимпиады. Генеральным директором был назначен Дмитрий Чернышенко, являющийся вице-президентом компании Media Arts Group. Четко и грамотно сработала PR-кампания. Главный акцент был сделан на то, что Россия имеет наибольшее количество наград в зимних играх, но у себя их еще ни разу не проводила. Большую роль сыграла поддержка россиян и жителей Сочи. И наконец, главный аргумент, что после проведения игр вся инфаструктура не пропадет даром, а достанется горожанам, в построенных спортивных комплексах будут тренироваться будущие спортсмены. Владимир Путин лично выступил с заявкой на английском языке и несколько последних фраз произнес на французском. И вот Жак Рогге огласил результат нашей победы! Тогда 7 лет назад были построены планы огромнейшей работы для проведения Олимпиады в нашей стране. И мы тогда думали, как это не скоро и как еще до этого далеко. И вот вчера произошло невероятнейшее грандиозное открытие Зимних Олимпийских игр в Сочи на стадионе «Фишт», где присутствовало 40 тыс. зрителей. Наверное, бессмысленно подробно описывать, как это было, так как трансляцию открытия посмотрело около 3 млрд. человек! (Это было определено не по количеству опрошенных, конечно же, как многие иронизируют в комментариях в интернете, а по количеству сигналов в момент трансляции и статистике телевещаний по всему миру). Так вот, бессмысленно всё это описывать, кому было интересно, тот сам всё видел. Понятное дело, что многие негодуют: «Мол, всё за наши налоги, «отмыли» деньги, всё было плохо» и т.д. И такие комментарии сейчас гуляют в интернете, куда без критики. Но всё же, давайте будем объективными и признаем, что до этого еще ни одна страна ни устраивала такого зрелища! Россия показала весь размах щедрости и гостеприимства! Как сказали значимые люди в МОК «Открытие этих игр точно войдет в историю»! Всё- таки, мы должны гордиться хотя бы тем, что живем в такой стране, которая, несмотря на все проблемы, в ней существующие, умеет достойно принять и показать, что мы уже не отстаем от ранее продвинутых западных и европейских стран.

Ну а теперь кратко об открытии. Темой были «Сны России», которые видела девочка Любовь.В ходе этого была представлена вся история нашей страны, начиная со времен язычества, переходя в правление Петра I, эпоху 18 века, где был показан наш знаменитый русский балет под наикрасивейшую классическую музыку.

Далее декорации сменились в бурлящий водоворот ХХ века. (По просьбе членов МОК, теме Второй мировой войны не стали уделять особое внимание). Ну а потом всеми любимое не так давно забытое Советское время – пионеров и стиляг!

Проникновенно исполненный гимн России хором Сретенского монастыря с эффектом «живого» триколора.Парад спортсменов тоже прошел не просто так, а на карте мира, нанесенной на центре стадиона. У каждой команды своеобразная форма. Своих спортсменов приветствуют прибывшие лидеры стран.

И вот стадион буквально взрывается овациями – под песню Тату «Нас не догонят» выходит сборная России! Так громко, радостно и долго никогда еще не приветствовали наших спортсменов! Это надо было слышать!

Далее на арену выкатываются как живые главные символы Олимпиады – Белый Мишка, Зайка и Леопард! Они были выбраны голосованием россиян, ну одного выделить не получилось, лидерами стали трое.

Далее фильм о России, где были задействованы самые известные русские актеры. Настолько великолепно всё было показано! Потом речь президента оргкомитета «Сочи 2014» – Дмитрия Чернышенко, с главной финальная фразой «Жаркие. Зимние. Ваши». Потом выступление президента МОК Томаса Баха, который подчеркнул, что это первые Олимпийские игры в новой России! Ну и, конечно же, официальное объявление Владимира Путина об открытии.

Олимпийский флаг, которому в этом году исполняется 100 лет, несли Валентина Терешкова (первая в мире женщина-космонавт), Лидия Скобликова (шестикратная олимпийская чемпионка), Валерий Гергиев (всемирно известный дирижер), Вячеслав Фетисов (двукратный олимпийский чемпион), Алан Енилеев (кибергонщик), Чулпан Хаматова (актриса), Никита Михалков (всемирно известный режиссер) и Анастасия Попова (журналист, пострадавшая в Сирии, кавалер медали «За отвагу»). Звезда оперной сцены Анна Нетребко исполнила Олимпийский гимн.

Великолепный балет «Лебединое озеро», балерины в светящихся платьях олицетворяют голубей, так как «голубь мира» — это главный художественный образ сочинской Олимпиады.

Ну и, наконец-то, Олимпийский огонь! Наша эстафета, продолжавшаяся 123 дня, вошла в книгу рекордов, так как является самой продолжительной и масштабной в истории зимних Олимпийских игр! Мы и здесь отличились! Зажженное в древней Олимпии пламя опускалось под воду на Байкале, побывало на Северном полюсе, на вершине Эльбруса и даже в Космосе (но не огонь, а олимпийский факел, которым планируется зажечь чашу огня на открытии). Первая – Мария Шарапова (российская теннисистка, четырёхкратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде). Огонь принимает Елена Исинбаева (двукратная олимпийская чемпионка), кстати, беременная! Передает его Александру Карелину (трёхкратный чемпион Олимпийских игр по греко-римской борьбе). Следующая Алина Кабаева (двукратная абсолютная чемпионка мира, победительница Олимпийских игр 2004). И финальная передача огня двум легендам Зимних Олимпиад – Ирина Роднина (советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка) и лучший хоккеист ХХ столетия Владислав Третьяк! Пробежав по живому коридору из тысячи зрителей, они и зажгли чашу Олимпийского огня!

Завершается церемония грандиозным фейерверком в 3,5 тысячи залпов, какого еще никогда не было в Сочи! Ура!!!

Ну что тут можно еще сказать, друзья? Такого открытия за всю историю Олимпийских игр еще не было – самое эффектное, зрелищное и дорогое! Это отметили все иностранные комментаторы. Россия любит показать, с каким размахом может устроить праздник!

Но это только начало, впереди соревнования, и все надеются, что наши спортсмены оправдают вложенные в эту Олимпиаду надежды и, конечно же, средства (около 1,526 трлн. рублей)!

Болеем за наших! Россия вперед!!!

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