Горняк22: ОНПП «Технология» начала выпускать алюминиевые силовые сотовые заполнители для авиастроения
ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина из г. Обнинск Калужской области начало выпуск полностью отечественного силового сотового заполнителя из алюминиевой фольги, применяемого в авиастроении. Материал, разработанный в рамках программы импортозамещения, по своим характеристикам не уступает зарубежным аналогам.
Силовой сотовый заполнитель применяется для обеспечения заданных физико-механических характеристик элементов планера из полимерных композиционных материалов перспективных летательных аппаратов.
Задача по разработке технологии и внедрению в производство сверхпрочных сотовых заполнителей из алюминиевой фольги была поставлена перед ОНПП «Технология» в рамках работ по импортозамещению в целях обеспечения предприятий авиастроения отечественным материалом.
По итогам испытаний опытные партии силовых сотовых заполнителей, полностью изготовленные из отечественных материалов, подтвердили соответствие заданным параметрам. Материал успешно прошел паспортизацию и уже применяется в изготовлении комплектующих, производимых ОНПП «Технология» для отечественных летательных аппаратов нового поколения.