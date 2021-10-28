Горняк22: «Омский каучук» запустил после реконструкции производство изопропилбензола

Завод «Омский каучук» (входит в ГК «Титан») получил разрешение и ввел в эксплуатацию обновленное производство изопропилбензола (кумола) мощностью 160 тыс. тонн в год.

Реконструкция позволила снизить на 85% выбросы в атмосферу и увеличить на треть выпуск этого вещества, используемого в качестве высокооктановой добавки к бензину и авиатопливу, а также в качестве основного сырья для выпуска фенола, ацетона и альфаметилстирола (компонента для производства каучуков).

Частью проекта также является создание узла получения изопропилового спирта мощностью около 60 тыс. тонн в год, который позволит существенно снизить долю потребления импортного сырья. В настоящий момент до 2/3 изопропилового спирта закупается за рубежом.

Хорошие новости России