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Горняк22: Омские ученые разработали уникальный станок для обработки металла

Мар 31, 2021
ГОРНЯК22 31.03.2021

Омские ученые разработали уникальный станок для обработки металла. На его создание ушло почти 10 лет работы. Их изделиями, которые используются в аэрокосмической промышленности, уже заинтересовались регионы. За достигнутые успехи разработчики сегодня получили молодежную премию из рук губернатора.

Эту установку доцент омского политеха Денис Реченко проектировал почти 10 лет.

Оборудование способно сделать из металлического режущего инструмента — как здесь говорят «супер-лезвие». И в конечном итоге — изделие может применяться для изготовления деталей, используемых на аэрокосмических предприятиях. Но самое главное — благодаря шлифовальному инструменту, разработанному Денисом совместно с другими учеными, станок имеет уникальные характеристики. «Только на этом станке мы можем менять параметры заточки, которые позволяют на предприятиях обрабатывать жаропрочные, титановые и другие сложнообрабатываемые материалы. Скорости обработки здесь составляют порядка 300 метров в секунду. Никакое другое оборудование в мире не имеет подобных параметров», — рассказал Денис Реченко, доцент кафедры «Металлорежущие станки и инструменты», кандидат технических наук. Разработчики уже выполнили несколько экспериментальных образцов для нескольких омских оборонных предприятий. Заинтересовался изделиями и подмосковный город Жуковский.

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