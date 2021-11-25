ГОРНЯК22 26.11.2021
Хорошие новости

Горняк22: ОМК производит трубы для международных проектов

Горняк22
15 часов Ago

Документальный фильм Объединенной металлургической компании о применении труб большого диаметра, изготовленных на Выксунском заводе ОМК в Нижегородской области, для крупнейших международных трубопроводных проектов. Именно здесь в 2005 году ОМК впервые в России ввела в строй производство труб «русского размера» — диаметром до 1420 мм.

Трубы ОМК работают в сложнейших проектов — «Северном потоке» 1 и 2, «Турецком потоке», проекте OML 58 O.U.R, «Сахалин-1 и Сахалин-2».

Фильм стал победителем конкурса корпоративных фильмов — Cannes Corporate Media & TV Awards 2021 (г. Канны, Франция). Он получил золото в номинации «Наука, технологии и инновации».

Хорошие новости России

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