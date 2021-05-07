Горняк22: Одобрен инвестпроект по производству технического кремния стоимостью 9 млрд рублей

Экспертный совет «Титановой долины» одобрил инвестиционный проект компании «Силарус» (г. Омск) по строительству завода по производству технического кремния на территории особой экономической зоны. Объем запланированных инвестиций составляет 9,3 миллиарда рублей, предполагается создание 320 новых рабочих мест.

По словам председателя совета директоров ООО «Силарус» Михаила Сутягинского, ключевым фактором при выборе территории стала инфраструктурная готовность площадки ОЭЗ «Титановая долина».

«Специалистам компании пришлось провести масштабную работу по локализации будущего производства. Исходя из экономической эффективности, требований российского экологического законодательства и оптимизации транспортной составляющей была определена площадка в городе Верхняя Салда. Ключевым фактором при выборе территории стала готовность площадки ОЭЗ «Титановая долина», — сказал Михаил Сутягинский.

Предполагается, что основные инвестиции в проект будут осуществлены в период с 2021 по 2023 годы. Начало производственной деятельности запланировано на 2024 год.

По данным генерального директора Особой экономической зоны Андрея Антипова, сетевая инфраструктура площадки в Верхней Салде потребует значительного увеличения электрической мощности, в частности, силами инвестора планируется строительство дополнительной электрической подстанции мощностью до 70 МВт.

«Наша площадка в Верхней Салде обладает всей необходимой внутри- и внеплощадочной инженерной инфраструктурой. А строящаяся в рамках концессии с ОАО «РЖД» грузовая железная дорога станет для инвестора идеальным логистическим инструментом для отгрузки готовой продукции», — сказал Андрей Антипов.

Предприятие планирует выпускать технический кремний — 36 тысяч тонн в год, микрокремнезём конденсированный -17,1 тысяч тонн в год и кремнийсодержащий продукт — 1,5 тысяч тонн в год.

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