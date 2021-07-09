ГОРНЯК22 10.07.2021
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Горняк22: ОДК представила на «Иннопроме-2021» турбину большой мощности

Горняк22
18 часов Ago

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха представила отечественную турбину большой мощности ГТД-110М на выставке «Иннопром», проходящей в эти дни в Екатеринбурге. ГТД-110М производства ПАО «ОДК-Сатурн» — первая полностью отечественная газовая турбина большой мощности для использования в составе энергетических и парогазовых установок в диапазоне от 110 до 500 МВт.

Для организации серийного производства турбин большой мощности и их продвижения на отечественном и мировом рынке Корпорацией создано ООО «ОДК — Турбины большой мощности», дочернее предприятие ООО «ОДК Инжиниринг».

» Задачи, которые мы ставим перед этой компанией «ОДК — Турбины большой мощности», заключаются в продажах ГТД-110М нашим партнерам и сервисном обслуживании. Мы заинтересованы в том, чтобы об уникальном отечественном оборудовании знали как крупные игроки энергетического рынка, так и региональные структуры. Интерес к ГТД-110М как к передовой отечественной разработке растет и за рубежом. В апреле мы с успехом продемонстрировали ГТД-110М в Ташкенте на выставке «Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане», — сказал заместитель генерального директора АО «ОДК» по наземным и промышленным программам Сергей Михайлов.

ГОРНЯК22 10.07.2021

Макет турбины ГТД-110М на стенде ОДК стал одним из центральных экспонатов форума «Иннопром» и в Екатеринбурге. Среди посетителей стенда Корпорации — руководители Министерства промышленности и торговли РФ, регионов России и крупных энергетических компаний.

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