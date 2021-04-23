Горняк22: ОДК представил новый промышленный двигатель

АО «ОДК-Авиадвигатель» (входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию Ростеха) предствил новую разработоку — газотурбинный двигатель промышленного назначения ПД-14ГП-1/-2. на Пермском инженерно-промышленном форуме.

В рамках промышленной выставки был представлен полноразмерный макет двигателя промышленного назначения ПД-14ГП-1/-2.

Двигатель ПД-14ГП-1/-2 создается на базе газогенератора новейшего авиационного двигателя ПД-14 и будет использоваться в составе газоперекачивающих агрегатов для транспорта газа и газотурбинных электростанций по заказу ПАО «Газпром».

Основные преимущества нового двигателя: увеличение топливной экономичности на 6-8%, эмиссия NOx до 50 мг/м3, ресурс — 200 тыс. часов. Применение эффективных конструкторских решений, а также оснащение двигателя малоэмиссионной камерой сгорания обеспечили новой разработке соответствие российским и международным экологическим требованиям.

В рамках деловой программы с докладом «Перспективные двигатели для газотурбинных установок ГТУ-12ПД и ГТУ-16ПД мощностью 12 и 16 МВт на базе газогенератора авиационного двигателя ПД-14» выступил заместитель генерального конструктора-главный конструктор ГТУ для ГПА и объектов их применения Максим Снитко.

По его словам, до 2030 года в Перми произведут более двухсот таких двигателей. «Такие объемы производства заставляют нас в настоящее время искать партнеров из числа предприятий малого и среднего бизнеса, которые готовы инвестировать в наукоемкие продукты, — отметил Максим Снитко. — Помимо этого планируем развивать сотрудничество с пермскими национальными исследовательскими университетами: сегодня мы плодотворно работаем с Пермским научно-исследовательским политехническим университетом».

Проект «Двигатель ПД-35» был представлен в докладе заместителя генерального директора АО «ОДК» по управлению научно-производственным комплексом «Пермские моторы», управляющим директором-генеральным конструктором АО «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым. По словам А.А. Иноземцева, создание двигателя ПД-35 для дальнемагистральной авиации — это технологическая вершина инженерной мысли, совмещение самых сложных, передовых технологий. «Их перечень огромен — вся страна работает на этот проект, — подчеркнул Александр Иноземцев.

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