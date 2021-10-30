Горняк22: ОДК испытала пеплом камчатского вулкана «сердце» авиадвигателя ПД-14

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха испытала газогенератор авиационного двигателя ПД-14 для новейшего российского лайнера МС-21 пеплом камчатского вулкана Шивелуч. Проверка показала, что пролет самолета через облако вулканического пепла не приводит к нежелательным последствиям для созданной «ОДК-Авиадвигатель» силовой установки, характеристики которой в такой агрессивной среде практически не снижаются.

Испытания были организованы на стенде в ЦИАМ им. П.И.Баранова в рамках валидации Сертификата типа двигателя ПД-14 в Европейском агентстве авиационной безопасности (EASA). Газогенератор, который называют «сердцем» авиационного двигателя, состоит из компрессора высокого давления, камеры сгорания и турбины высокого давления.

«Госкорпорация Ростех впервые в истории российского двигателестроения провела испытания газогенератора авиационного двигателя в условиях воздействия вулканического пепла. Проверку пеплом камчатского вулкана Шивелуч успешно прошел газогенератор новейшего двигателя ПД-14 для среднемагистральных лайнеров — час нахождения в этой агрессивной среде практически не привел к изменению его характеристик. После разборки специалисты пермского КБ не обнаружили никаких нежелательных последствий для изделия, что подтверждает безопасность эксплуатации при пролете через облако пепла», — сказал индустриальный директор авиационного комплекса Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

На основе полученных данных специалисты «ОДК-Авиадвигатель» разработали рекомендации по техническому обслуживанию и летной эксплуатации самолетов с двигателями ПД-14 в случае попадания в облака вулканического пепла.

Представители Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), принимавшие участие в проведении испытаний, отметили качественную подготовку и положительный результат проведенных работ.

ПД-14 — первый турбовентиляторный двигатель, созданный в современной России. Он разрабатывался с применением современных передовых технологий и отечественных материалов. Предполагается, что эксплуатационные расходы ПД-14 будут ниже на 14-17%, чем у существующих аналогичных двигателей, а стоимость жизненного цикла ниже на 15-20%.

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