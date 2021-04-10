Горняк22: Очередной серийный Ил-96-300 совершил первый полет

9 апреля состоялся первый полет очередного серийного самолета Ил-96-300, построенного на Воронежском авиационном заводе — ВАСО (входит в Дивизион транспортной авиации ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех). Самолет проходит цикл заводских испытаний для последующей передачи заказчику.

Самолет пилотировал экипаж под руководством командира летчика-испытателя 1-го класса ПАО «ВАСО», кавалера ордена Мужества Александра Молокостова и летчика-испытателя 1-го класса ПАО «Ил» Дмитрия Комарова.

В ходе полета на высотах от 5000 до 9000 метров выполнялась проверка устойчивости, управляемости воздушного судна, работоспособности всех его систем и силовой установки. Во время снижения проводилась проверка радиотехнических средств захода на посадку. Продолжительность полета составила около двух часов. По словам командира экипажа, полетное задание полностью выполнено.

Новое воздушное судно оснащено самыми современными системами и оборудованием, которые соответствуют европейским и международным стандартам. В частности, на самолете установлен модернизированный пилотажно-навигационный комплекс. На самолете применена новая технология окраски, которая обеспечивает дополнительную защиту планера.

«Программа Ил-96 традиционно обеспечивает основную загрузку завода. Около 70 процентов работников предприятия заняты именно на этом проекте. ВАСО обладает уникальными компетенциями производства пассажирских широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров. У нас накоплен колоссальный опыт производства таких машин. Сегодня мы стабильно обеспечены заказами по программе Ил-96», — рассказал управляющий директор ВАСО Фарит Шарафеев.

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