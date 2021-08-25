Горняк22: Оборонный концерн «Алмаз-Антей» разработал платформу для электромобилей

Оборонный концерн «Алмаз-Антей» разработал универсальную платформу для электромобилей с функцией автономного управления. Прототип шасси под названием NEVA показали на форуме «Армия-2021» в Московской области.

Платформу можно использовать самостоятельно или как основу для транспорта любой категории — гражданской легковушки или грузовика.

Собственный вес «тележки» составляет 1200 кг, в нее входят два электромотора общей мощностью 320 кВт (435 л.с.) и тяговая батарея емкостью 90 кВт*ч. Запас хода на одном заряде аккумуляторов — 400 км. Платформа выдерживает нагрузку до 1650 кг. Длина составляет 4,3 метра, ширина — 1,89.

На прототипе применяются ультразвуковые датчики и лидары. Можно расширить и набор датчиков, добавить видеокамеры и навигационное оборудование.

В «Алмаз-Антее» отметили, что с учетом серийного выпуска новинки в объеме не меньше 40 тысяч единиц в год стоимость одной платформы составит от 0,8 до 1,2 миллиона рублей. Разработку концерн финансировал из собственной прибыли, однако сумма инвестиций не раскрывается. Отмечается, что непосредственным разработчиком конструкции является входящий в состав «Алмаз-Антея» Обуховский завод, основная специализация которого — изготовление командных пунктов для российских ракетных войск.

Платформа для электромобилей — экспериментальный проект, едва ли производитель вооружения сам намеревается заняться выпуском электромобилей.

«Алмаз-Антей» — самый крупный в России оборонный холдинг, в его состав входят 60 предприятий, концерн занимается разработкой и производством вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны. Самые известные продукты «Алмаз-Антея» — комплексы ПВО большой дальности С-300, С-400 и С-500. Предприятие на 100% принадлежит государству. «Алмаз-Антей» занимает 15-е место в мире среди производителей вооружения по обороту. В структуре холдинга есть и автозавод — брянский, но он производит сверхтяжелые колесные шасси.

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