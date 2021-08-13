Горняк22: Объем поставок вооружений для ВС РФ вырос на 84% за два года

Объем поставок вооружений и военной техники для Вооруженных сил РФ непрерывно растет, по сравнению с 2012 годом этот показатель увеличился на 84%, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе впервые проводимого Единого дня приемки военной продукции.

«Объем поставок неизменно растет. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 31%, а по сравнению с 2012 годом — на 84%. Безусловно, это хороший результат», — сказал министр.

Шойгу добавил важность качества поступающей военной продукции и отметил, что «в последние несколько лет система военной приемки, контролирующая этот показатель, функционировала не в полном объеме».

«С прошлого года нами предпринимаются серьезные шаги для исправления ситуации. На промышленных предприятиях усилен контроль военных представительств за качеством продукции на всех этапах ее производства», — сказал Шойгу.

По планам, к 2020 году общая доля современной техники в армии вырастет до 70%; идет разработка сверхсовременных образцов оружия: комплекса ПВО С-500, истребителя пятого поколения Т-50, новейшей жидкотопливной баллистической ракеты на смену «Сатане», боевых железнодорожных ракетных комплексов и так далее.

Доля контрактников в Вооруженных силах постепенно растет, хотя переходить на профессиональную армию в Минобороны пока не считают возможным. После прихода Сергея Шойгу на пост министра обороны активно улучшаются бытовые условия для простых солдат, наращивается строительство жилья для офицеров и контрактников (хотя очередь по-прежнему существует).

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