Горняк22: Новый туристический ретро-поезд начал курсировать между Ярославлем в Рыбинском

16 января в первый рейс отправился железнодорожный состав на паровозной тяге, который по субботам будет курсировать между Ярославлем и Рыбинском.

Путешествие на ретро-поезде — это возможность не только совершить комфортную и безопасную поездку, но и получить новые впечатления. Отправление с Московского вокзала Ярославля — в 8.36, прибытие в Рыбинск — в 11.07. Обратно состав стартует в 16.24.

В состав включены новые современные вагоны. В каждом 60 мягких кресел с откидными столиками на задней стороне спинки, современные системы кондиционирования воздуха, видеонаблюдения, информационные табло, USB-розетки для зарядки мобильных устройств. Поэтому поездка будет весьма комфортной. Стоимость проезда соответствует установленному тарифу. Купить билеты можно во всех кассах пригородного сообщения, а также на официальном сайте ОАО «РЖД».

Справка:

Паровоз П36-0147 построен Коломенским заводом в 1955 году. Он проработал до конца 1970-х годов на Московской железной дороге, затем в Белоруссии. 30 лет, с 1988 года, стоял на постаменте на станции Шарья. В 2018 году паровоз-памятник отправлен на реконструкцию, после которой стал участвовать в ретродвижении на Северной железной дороге. Паровозы серии П36 — последние пассажирские паровозы, строившиеся в СССР. В их конструкции воплотился весь опыт русского и советского паровозостроения.

Ветвь Ярославль — Рыбинск считается поздней — открылась только в 1902 году. Для этого нужно было преодолеть скорее бюрократические проблемы, чем технические. Более 30 лет не было транспортной связи Ярославль — Рыбинск. Уездный город тогда уже был связан со столицами, Ярославль — тем более. В то время существовало множество проектов, которые так и не воплотились в жизнь. Например, в 1870-е годы был предложен экзотический проект конной железной дороги.

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