Горняк22: Новости космодрома "Восточный" • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

На космодроме «Восточный» специалисты Спецстроя России приступили к монтажу и наладке нового асфальтобетонного завода производительностью более 100 тонн в час.

В Федеральном агентстве говорят, что введение этого объекта позволит значительно сократить срок выполнения работ по устройству твердых покрытий. Одновременно с этим завершаются пуско-наладочные операции на бетонном заводе мощностью 75 кубометров бетонной смеси в час. Продукция этого завода обеспечит необходимым материалом строительные площадки будущего административного центра космодрома «Восточный».

Помимо домов, там разместятся объекты здравоохранения, образования, социальной инфраструктуры. Первый этап жилищного строительства планируется завершить к июню 2015 года. К этому же времени будут готовы 1045 квартир для комфортного проживания около 3500 человек. Общая площадь застройки первой очереди составит 18 441 квадратных метров.

В целом возведение объектов космодрома набирает темпы. Спецстрой России готовит на «Восточном» объекты наземной космической и обеспечивающей инфраструктуры. В частности, это касается специализированных площадок и помещений для приемки и складирования технологического оборудования. Еще специалисты разработали транспортную схему перевозки крупногабаритного технологического оборудования на низкорамных платформах от железнодорожной станции Ледяная до объектов стартового комплекса. Кроме того, подготовлены площадки для приема оборудования на технологическом блоке кислорода и азота.

Для монтажа оборудования подготовлены и помещения технического комплекса. Там будут установлены энергоблок с холодильным центром, заправочно-нейтрализационная станция. А в специальной галерее смонтируют трансбордер 1-го этапа. На стартовом комплексе завершается устройство спецпути под монтаж мобильной башни обслуживания. Общий объем бетонных работ на стартовом сооружении составляет 96 процентов.

На строительных объектах космодрома «Восточный» удалось свести к минимуму текучку кадров. Это стало результатом применения индивидуальных индексов заработной платы. А проводимая Спецстроем России совместно с Роскосмосом новая кадровая политика позволила привлечь в этот регион высококвалифицированных специалистов. Для них на «Восточном» создают комфортные условия. Так, для строителей административного центра космодрома, технического и стартового комплексов сейчас дополнительно возводят два вахтовых городка с благоустроенными общежитиями на 2000 рабочих и 200 инженерно-технических специалистов. Кроме того, делают новые столовые, банно-прачечные комплексы, медицинские пункты, спортивные площадки и магазины.

Начальник пресс-службы Спецстроя России Светлана Чумикова сообщила «РГ», что сейчас общая численность персонала, задействованного на площадках космодрома «Восточный», с учётом межвахтового отдыха составляет 6 833 человека. Из них 5 474 работают ежедневно. На строительных площадках задействовано 856 единиц техники. Парк техники при необходимости пополняется новыми образцами.

Хорошим подспорьем на строительстве объектов космодрома станут студенческие строительные отряды, которые сейчас съезжаются на «Восточный» из разных уголков страны. Всего здесь будут трудиться около 500 студентов из 21 отряда.

Хорошие новости России