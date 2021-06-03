Горняк22: НОВАТЭК вывел новую четвёртую (последнюю) линию завода проекта «Ямал СПГ» на полную мощность

После продолжавшейся более года пусконаладки четвёртая линия завода НОВАТЭКа «Ямал СПГ» мощностью 0,95 млн тонн в год вышла на стопроцентную загрузку. Выход линии в промышленную эксплуатацию может добавить к производству НОВАТЭКа до 0,5 млн тонн СПГ во втором полугодии 2021 года.

Четвёртая (завершающая проект) линия завода в отличие от первых трёх использует российскую технологию сжижения природного газа «Арктический каскад», запатентованную НОВАТЭКом, с использованием российского оборудования.

Линия вышла на стабильное производство сжиженного природного газа, начинаются первые полноценные отгрузки СПГ. До этого линия производила лишь небольшие объёмы СПГ в рамках пусконаладочного процесса.

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон отмечал, что «в составе этой технологической линии имеется целый ряд совершенно новых единиц ключевого оборудования. Российские предприятия специально разработали и произвели их для нас. И поэтому процесс наладки и тестирования этих режимов занял у нас намного больший срок, чем стандартного серийного оборудования».

В июне НОВАТЭК планирует начать навигацию по Севморпути в восточном направлении. Учитывая текущую конъюнктуру, вероятно большая часть грузов «Ямал СПГ» будет напрямую поставляться на азиатские рынки.

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