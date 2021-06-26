ГОРНЯК22 26.06.2021
Хорошие новости

Горняк22: Незрячие российские футболисты завоевали серебро на турнире в Италии

Горняк22
9 часов Ago

Сборная России по футболу завоевала серебряные медали на международном турнире по мини-футболу 5×5 среди полностью слепых спортсменов.

Как сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России, соревнования проходили на острове Сардиния. В финале российские игроки уступили со счетом 1-2 второй сборной Испании. Первая испанская команда победила хозяев турнира и получила бронзовые медали.

Серебряные медали получили: Антон Яковлев, Никита Егоров, Денис Егоров, Сергей Манжос, Евгений Шелаев, Али Рустамханов, Евгений Иванов и Василий Николаев. Российский голкипер Али Рустамханов стал лучшим голкипером турнира.

Мини-футбол 5×5 (B1) является паралимпийской дисциплиной. Продолжительность игры составляет два тайма по 20 минут. В составе команды 10 игроков, одновременно на поле может быть четыре полевых игрока и вратарь. Спортсмены, за исключением вратаря, носят специальные очки, полностью блокирующие свет, игра осуществляется озвученным мячом.

Хорошие новости России

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Уникальная разработка ГАЗ 23107 «Соболь» на полноприводном гусеничном шасси

Горняк22: Уникальная разработка ГАЗ 23107 «Соболь» на полноприводном гусеничном шасси

Горняк22
1 день Ago
Уникальный проект от автомобильного завода «РУСКОМТРАНС», автовышка, высотой подъема до 14 метров на отечественном шасси «Соболь», оборудованный гусеничными треками. Полный...
Горняк22: Появилось первое фото нового полностью собранного сочлененного самосвала КАМАЗ «Геркулес»

Горняк22: Появилось первое фото нового полностью собранного сочлененного самосвала КАМАЗ «Геркулес»

Горняк22
1 день Ago
В свободном доступе опубликовали первые фото исполинского карьерного самосвала КАМАЗ Геркулес в полностью собранном виде. Чуть более двух недель назад...

Читать по теме:

ВТОПЕ: