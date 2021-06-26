Горняк22: Незрячие российские футболисты завоевали серебро на турнире в Италии

Сборная России по футболу завоевала серебряные медали на международном турнире по мини-футболу 5×5 среди полностью слепых спортсменов.

Как сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России, соревнования проходили на острове Сардиния. В финале российские игроки уступили со счетом 1-2 второй сборной Испании. Первая испанская команда победила хозяев турнира и получила бронзовые медали.

Серебряные медали получили: Антон Яковлев, Никита Егоров, Денис Егоров, Сергей Манжос, Евгений Шелаев, Али Рустамханов, Евгений Иванов и Василий Николаев. Российский голкипер Али Рустамханов стал лучшим голкипером турнира.

Мини-футбол 5×5 (B1) является паралимпийской дисциплиной. Продолжительность игры составляет два тайма по 20 минут. В составе команды 10 игроков, одновременно на поле может быть четыре полевых игрока и вратарь. Спортсмены, за исключением вратаря, носят специальные очки, полностью блокирующие свет, игра осуществляется озвученным мячом.

Хорошие новости России