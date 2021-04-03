Горняк22: Научный центр Россельхознадзора зарегистрировал первую в мире вакцину от covid-19 для животных

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против COVID-19 для животных «Карнивак-Ков», пока это единственная вакцина в мире от COVID-19, для животных. Препарат разработало подведомственное службе федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

В клинических испытаниях «Карнивак-Ков», стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные.

Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100 процентах случаев были выработаны антитела к коронавирусу. Сейчас ученые Россельхознадзора продолжают изучать, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения препарата. Пока этот показатель составляет не менее шести месяцев. Уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных.

Интерес к российской разработке проявляют другие страны, в том числе Греция, Польша, Австрия, а также США, Канада и Сингапур.

В связи с регистрацией случаев заболевания животных COVID-19 во многих странах мира, вакцину, разработанную ФГБУ «ВНИИЗЖ», планируют приобретать как отечественные звероводческие хозяйства, так и коммерческие структуры из Греции, Польши и Австрии. Интерес к «Карнивак-Ков» проявляют и предприятия из США, Канады и Сингапура.

Вакцина имеет особую значимость, поскольку, как отмечает Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ), некоторые виды животных восприимчивы к коронавирусу, а случаи COVID-19 зарегистрированы во многих странах. В России пока официально установлены два факта заражения кошек коронавирусом: в Москве и Тюмени. По мнению российских ученых, применение вакцины для животных может предостеречь развитие мутаций вируса, чаще всего происходящих при межвидовой передаче возбудителя. При этом стоит отметить, что научного доказательства передачи новой коронавирусной инфекции от животных людям нет, об этом не раз сообщала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Животные могут заражаться и некоторыми другими видами из семейства коронавирусов, отличными от COVID-19.

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