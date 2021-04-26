Горняк22: Начато серийное производство ракет-носителей «Ангара-А5»

В России в филиале Центра имени Хруничева в Омске приступили к серийному производству первых четырех ракет-носителей тяжелого класса «Ангара-А5», заказанных Минобороны. Финансирование договоров «осуществляется в рамках выполнения государственного контракта от 21 мая 2020 года на изготовление ракет-носителей „Ангара-А5“ (с заводскими номерами) 71757-71760 для нужд Минобороны», — сообщается на сайте госзакупок. По словам генерального директора Центра имени Хруничева Алексея Варочко, ракеты поставят военным в 2022-2024 годы.

Предыдущий год стал знаковым для этой ракеты. Напомним, 14 декабря носитель впервые запустили после длительного перерыва: самый первый старт провели в 2014 году. Третий запуск «Ангары-А5» могут выполнить в 2021-м, четвертый — в 2022 году. Все они будут элементами летно-конструкторских испытаний. В 2023-м ракету хотят использовать для летно-конструкторских испытаний космического корабля нового поколения, известного как «Орел» (ранее — «Федерация»). В середине десятилетия «Ангара-А5» повышенной грузоподъемности должна запустить космический корабль с экипажем на борту.

В семейство «Ангара» входят несколько ракет. Это легкий носитель «Ангара-1.2», средний «Ангара-А3», а также тяжелые «Ангара-А5», «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В». Последний будет обладать наибольшей грузоподъемностью: предполагается, что он сможет вывести на НОО (низкая опорная орбита) до 38 тонн. У обычной «Ангары-А5» этот показатель составляет 24 тонны.

«Ангару» рассматривают как один из ключевых элементов российской космической программы. «Роскосмос» хочет начать исследовать дальний космос с помощью собираемых пилотируемых модулей, запускаемых новой ракетой. Характеристики носителя дают возможность «комбинировать пуски, собирая на орбите перелетные пилотируемые комплексы».

Хорошие новости России