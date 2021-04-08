Горняк22: Начались испытания нового океанографического судна

Швартовные испытания принципиально нового океанографического судна «Янтарь» проекта 22010, построенного для ВМФ России, начались в Калининграде.

Судно, предназначенное для глубоководных исследований, является головным в своей серии и включает новейшие разработки российских конструкторов. Название оно получило в честь Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь», на котором строилось.

Сейчас на судне, стоящем у достроечной набережной завода, завершаются испытания систем в обеспечение поселения личного состава. Они были начаты в предшвартовный период, объявленный 6 мая, рассказали в пресс-службе завода. За это время на судне также были испытаны краны, спускоподъемные механизмы и другое палубное оборудование «Янтаря».

Предполагается, что судно будет полностью готово к поселению экипажа к концу июня. После этого личный состав в количестве 50 человек начнет осваивать новое судно и примет участие в швартовных испытаниях.

По графику, швартовные испытания судна «Янтарь» продлятся до конца августа. За это время будет проверена работа всех его систем и механизмов. Испытания проводит сдаточная команда численностью более 300 человек, в которую входят работники завода «Янтарь» и контрагентских организаций.

— Все специалисты очень ответственно подходят к решению поставленных задач. Все необходимое оборудование поставлено. Испытания идут без проблем, — отметил руководитель проекта 22010 ПСЗ «Янтарь» Сергей Чертов.

По завершении швартовных испытаний океанографическое судно перейдет на сдаточную базу завода в Балтийске, где начнет заводские ходовые испытания. Они пройдут в Балтийском море на полигонах Балтфлота. По завершении государственных ходовых испытаний, в конце ноября 2014 года, судно будет передано заказчику.

Справка «РГ»

«Янтарь» — головное судно проекта 22010 разработки Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз». Водоизмещение судна — 5,2 тыс. тонн, длина — 108,1 м, ширина — 17,2 м. Контракт на его строительство был подписан с Министерством обороны РФ в феврале 2009 года. Судно было заложено в июле 2010 года, спущено на воду в декабре 2012 года.

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