ГОРНЯК22 06.07.2021
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Горняк22: На заводе «Меркатор Калуга» началось строительство второй очереди завода

Горняк22
10 часов Ago

Торжественный старт строительства был дан 28 мая.

По плану, после ввода в работу второй очереди, «Меркатор Калуга» ежегодно будет выпускать дополнительно до 1000 единиц дорожно-коммунальной спецтехники. Расширение завода даст региону дополнительные 100 рабочих мест.

Инвестиции в строительство второй очереди составят 500 млн рублей.

В новых цехах будут производить подметально-вакуумные установки, дорожные машины пылесосы и поливо-моечные машины, современные мусоровозы и различное навесное оборудование.

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