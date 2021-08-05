Горняк22: На заводе АВТОТОР освоено производство обновленной модели седана Киа Церато

Автомобилестроительный завод АВТОТОР освоил выпуск обновленной модели седана Kia Cerato. Производство осуществляется на конвейере предприятия в Калининграде.

Как подчеркнул директор Инжинирингового центра АВТОТОР Александр Зайцев, освоение производства новой модели автомобиля проведено в установленные сроки. 30 июля 2021 года АВТОТОР и Kia Motors подписали документ о начале серийного производства нового KIA Cerato BD PE.

Kia Cerato 4-го поколения выпускается на заводе АВТОТОР с 2018 года. Данный автомобиль является одним из наиболее высокотехнологичных предложений среди седанов сегмента «С».

«Модель немного изменилась внешне, получила новые бампера, решётку радиатора, фары, то есть то, что сделало её более привлекательной для покупателя, но потребовало изменений технологического процесса производства. Для этого инженеры-технологи АВТОТОР пересмотрели все операционные карты, касающиеся процессов установки новых элементов. Как правило, каждое обновление привносит дополнительный функции в головное устройство и мультимедиа. В Kia Cerato BD PE это телематический комплекс Kia Connect, которым штатно будут оснащаться все производимые в России автомобили. Внедрение телематики в автомобиле обеспечивает появление многих дополнительных сервисных функций, повышающих удобство пользования автомобилем — это удаленное включение двигателя и управление климат-контролем, подогрев и вентиляция сидений, подогрев руля и стекол, а также ряд других функций, позволяющих водителю всегда быть на связи с автомобилем с помощью смартфона», — подчеркнул Александр Зайцев.

Обновленная модель получила более передовое оснащение, сохранив при этом все основные преимущества Kia Cerato — выверенную эргономику, надежные и неприхотливые двигатели, высокий ездовой комфорт.

Обновленный Kia Cerato обладает новейшими системами безопасности и помощи водителю комплекса Drive Wise, а также новейшей версией мультимедийной информационно-развлекательной системы с дисплеем 10,25 дюйма. Дополнительное удобство эксплуатации создают электронный парковочный тормоз и система дистанционного запуска двигателя при помощи смарт-ключа.

Необходимо отметить, что на российском рынке обновленный Cerato станет первым автомобилем Kia, который получит новый логотип бренда. Уже до конца 2021 года новая эмблема украсит еще 11 моделей бренда.

Хорошие новости России