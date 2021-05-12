Горняк22: На «ЗапСибНефтехиме» внедрена новая цифровая система мониторинга технологических процессов «Эконс»

Экономический эффект от использования цифровых технологий крупнейшим российским нефтехимическим комплексом СИБУРа «ЗапСибНефтехимом» в 2020 году составил около 700 млн рублей.

Наибольший экономический эффект «ЗапСибНефтехиму» в 2020 году принесло применение инновационной системы «Эконс». Работа системы основана на точных математических моделях, которые в режиме «онлайн» пересчитывают самые важные показатели технологических процессов в финансовом эквиваленте.

Оператор в режиме реального времени видит, по каким параметрам он зарабатывает больше прибыли для компании, а по каким находится в «красной зоне». Для контроля за принимаемыми операторами решениями созданы электронные отчеты, которые позволяют инженерам оценивать эффективность работы и при необходимости корректировать их действия.

— «Используя цифровую систему „Эконс“, сотрудники „ЗапСибНефтехима“ разработали и внедрили ключевые элементы мониторинга технологических процессов производства продукции и оценки их влияния на конечный финансовый результат. Это позволило добиться снижения расходных норм на реагенты и энергопотребление, а также увеличения производительности установок, не выходя за пределы регламентных значений. Кроме этого, во встроенном функционале „Предаварийная защита“ специалисты предприятия настроили определённые алгоритмы работы, способствующие выявлению тенденции к отклонению от нормальных параметров процесса на ранних этапах. Это помогает исключить внеплановые остановы оборудования, потери качества продукции и, как следствие, еще больше повысить производственную и финансовую эффективность работы комплекса», — поясняет генеральный директор «ЗапСибНефтехима» Максим Рогов.

Хорошие новости России