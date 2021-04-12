Горняк22: На Урале разработали прорывной ракетный двигатель

В Челябинске начались испытания футуристического жидкостного ракетного двигателя малой мощности.

Испытываемое оборудование ученые называют демонстратором, на его основе будут производить двигатели с тягой в тысячи раз больше, чем у тех, что уже созданы.

Экологическим топливом для них послужит смесь кислорода и водорода, отмечает проректор ЮУрГУ Сергей Ваулин. Но самое главное — прорывная идея, которая позволит построить полностью возвращаемую одноступенчатую ракету «Корона», превосходящую Falcon-9 Илона Маска. Ведь у той приземляется только одна уцелевшая ступень.

Доставка грузов на отечественном челноке будет экономичнее — хоть на околоземные орбиты, хоть в дальний космос. И даже на астероиды, от столкновения с которыми ученые собираются уберечь Землю, — эту идею им «подсказал» в 2013 году метеорит, взорвавшийся над Челябинском.

Современные аппараты, говорят изобретатели, не очень приспособлены для борьбы с атакой космических скитальцев: один традиционный разгонный блок не в состоянии проложить кораблю путь в космос. По словам декана аэрокосмического факультета Виктора Федорова, существует такая зависимость: чем выше поднимаются современные ракеты, тем больший диаметр сопла должен быть у двигателя. Это достигается сменой ступеней: отработала одна — долой ее, вторая — тоже прочь.

Планы — построить полностью возвращаемую ракету, превосходящую Falcon-9 Илона Маска

В «Короне» же все будет иначе. 16 малых двигателей должны окружить кольцом центральное тело силовой установки в виде иглы. Обращенными внутрь соплами они станут «дуть» на нее, и игла начнет разгонять скатывающийся по ней газовый поток. От высоты полета ракеты будет зависеть лишь «поведение» этой реактивной струи — она станет плотнее прижиматься к центральному телу или, наоборот, отстраняться от него. Но это не потребует многоступенчатости от самой ракеты. В этом особенность будущего многокамерного маршевого двигателя, напоминающего своим видом корону. Его разработка ведется в Уральском межрегиональном научно-образовательном центре «Передовые производственные технологии и материалы».

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