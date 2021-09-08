Горняк22: На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписано соглашений на 3,6 трлн рублей

Соглашения на общую сумму 3,6 трлн рублей подписаны на VI Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщил на конференции по итогам форума вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе.

Среди крупнейших проектов, соглашения по которым подписаны на полях ВЭФ, полпред назвал строительство второй очереди комбината на Удоканском месторождении меди на севере Забайкалья (289 млрд рублей инвестиций), строительство Находкинского завода минеральных удобрений (445 млрд), организацию электроснабжения для Баимского горно-обогатительного комбината (150 млрд), а также создание дальневосточного венчурного фонда «Восход» (10 млрд).

VI Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. Организатором форума выступил Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Соглашения

На Форуме подписано более 380 соглашений на сумму 3,6 трлн рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).

Международными и иностранными компаниями, организациями, министерствами и ведомствами было подписано 24 документа — 9 с Китаем, 6 с Японией, 3 с Казахстаном, по одному с Австрией, Вьетнамом, Канадой, Сербией, Южной Кореей, Эфиопией.

В присутствии Президента России подписали пять соглашений:

-Премьер-министр Казахстана и глава Сбербанка Герман Греф подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации Республики Казахстан, переходу к платформенной модели цифровизации и концепции Data Driven Government.

-Минвостокразвития России, ВТБ, корпорация ВЭБ.РФ и группа компаний ЕСН подписали Соглашение о намерениях по созданию судов, работающих на метаноле, на верфях России.

-Компания «Удоканская медь», Минвостокразвития России и правительство Забайкальского края подписали Соглашение о намерениях по реализации второй очереди проекта освоения Удоканского месторождения меди. Инвестиции компании в строительство второй очереди ГМК «Удокан» составят около 289 млрд рублей.

-Минвостокразвития, Хабаровский край и корпорация «ВЭБ.РФ» подписали Соглашение о создании Дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления в Хабаровском крае. Будет построено несколько жилых корпусов, а также спортивный, административный, образовательный и оздоровительный блоки. Проект планируется завершить в 2024 году.

-Корпорация ВЭБ.РФ, АО «Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики» и ООО «Управляющая компания «Корпорация рыбы» подписали Соглашение о реализации инвестиционного проекта комплексного развития рыбной логистики в России.

В присутствии заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО прошло подписание трех соглашений, включая:

-АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и компания «Приморский металлургический завод» заключили инвестиционное соглашение о строительстве металлургического завода на территории опережающего развития «Большой Камень» в Приморском крае для производства 1,5 млн тонн широкоформатного толстолистового проката в год и 250 тыс. тонн в год труб большого диаметра. Основным потребителем листового проката станет единственная в России крупнотоннажная судоверфь «Звезда», также являющаяся резидентом ТОР «Большой Камень».

-Соглашение о строительстве парка развлечений и гольф-клуба мирового уровня с развитой инфраструктурой во Владивостоке заключено между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Приморского края, Инвестиционным Агентством Приморского края и компанией «Восток Резортс». Общий объем инвестиций составит 23,5 млрд рублей.

-Меморандум о создании Фонда технологических инвестиций «Восход» заключили Минвостокразвития России и «Холдинговая компания ИНТЕРРОС». В качестве приоритетных направлений деятельности Фонда будут рассматриваться высокотехнологические проекты по таким направлениям, как зеленые технологии, экологический мониторинг и безопасность, возобновляемые источники энергии, цифровые технологии и индустрия 4.0, биотехнология и медицина, образовательные технологии.

В числе других значимых соглашений:

-ООО «Русхим Газ», Минвостокразвития России, «Газпромбанк», ВТБ, корпорация ВЭБ.РФ подписали Соглашение о строительстве завода по производству метанола мощностью 1 800 тыс. тонн/год. Объем инвестиций — 204 млрд рублей.

-ООО «Амур-Минералс» и АО «Газпромбанк» подписали синдицированный кредитный договор на финансирование ООО «АмурМинералс». Объем инвестиций — 195 млрд руб.

-ПАО «Сбербанк», Газпромбанк и группа «Русская медная компания» подписали договор синдицированного кредита на сумму 195 млрд рублей для финансирования проекта группы по разработке Малмыжского месторождения меди в Хабаровском крае.

-ВЭБ.РФ, Приморский край, Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и АО «Центр развития портовой инфраструктуры» подписали Соглашение о сотрудничестве по реализации масштабного портового проекта. Общий грузооборот нового порта составит свыше 70 млн тонн. Предполагаемый общий объем инвестиций в проект по созданию порта оценивается до 180 млрд рублей.

-АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и «Приморский металлургический завод» подписали Соглашение о создании производства на территории опережающего развития «Большой Камень», вложив 158 млрд рублей.

-ФГУП «Атомфлот» и АО «Атомэнергомаш» заключили договор на поставку модернизированного плавучего энергоблока на сумму более 100 млрд рублей.

-ГК «Стройтрансгаз» и «Китайстрой» заключили соглашение на 20 млрд руб. по строительству нового культурного центра в г. Владивостоке.

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