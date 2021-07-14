Горняк22: На юго-востоке Подмосковья открылось производство ортопедической обуви

В Московской области в Раменском районе на новой площадке свое предприятие по производству ортопедической обуви открыла компания ООО «ПК «МЕГА ОРТОПЕДИК».

Производственный корпус имееет площадь более 2,5 тыс. м2.

Организация ведет деятельность в Подмосковье с 2013 года. Компания производит высококачественную ортопедическую и профилактическую детскую обувь торговой марки «М.Е.Г.А Orthopedic». Для создания обуви используются отечественное сырье и материалы. Продукция подмосковной компании поставляется во многие регионы России: от Калининграда до Сахалина. Ранее предприятие размещалось в старых производственных корпусах фабрики «Красное знамя» в г. Раменское.

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